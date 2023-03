Billie Eilish: la sinestesia en tarima en el último día de Estéreo Picnic

Antes del FEP, Billie Eilish se presentó en los Lollapalooza de Brasil, Argentina y Chile. / Getty Images Foto: Getty Images - Marcelo Hernandez

“Confíen en mí, tengo el control, estoy a cargo”, les dijo Billie Eilish a sus fans en la más reciente entrega de una entrevista que repite anualmente con la revista Vanity Fair. Ese control que mantiene sobre su carrera le ha sumado reconocimientos en el último año: ganó un Óscar por la canción que hizo para la película número 25 de James Bond, No time to die; recibió siete nominaciones a los Grammy por Happier than ever, su más reciente álbum, y estuvo entre los artistas principales de icónicos festivales como Coachella (Estados Unidos) y Glastonbury (Reino Unido). Este domingo se presenta en el último día de la edición 2023 del Festival Estéreo Picnic.

Esta semana Billie Eilish Pirate Baird O’Connell tocó junto a su hermano y coautor de muchas producciones, Finneas O’ Connell, en los festivales Lollapalooza de Brasil, Argentina y Chile. En todos esos escenarios apareció con su ya característico look: ropa holgada, entre deportiva y de skater, cadenas de metal y gorra. En todos complació a sus fans con ese pop oscuro y experimental que la identifica. Ahora el turno es para Colombia, donde la artista se presenta por primera vez este 26 de marzo a las 11:15 p.m., justo después del también estadounidense y headliner del FEP, Lil Nas X.

Les seguirán los encargados de cerrar la edición 2023 del Estéreo Picnic, el inglés Jamie XX, dj que ha tenido una gran acogida como solista tras haber sido percusionista de la banda The xx, y la dominicana Tokischa, quien ha colaborado con grandes artistas del género urbano. Además, la tarde del domingo contará también con la presentación de una de las colombianas más destacadas en la música anglo, Kali Uchis; con los himnos de Morat, y con el romance de Elsa y Elmar.

A pesar de romper todas las reglas del pop, Billie Eilish no se ve a sí misma como una disruptora. “Me siento halagada de que la gente piense eso, pero, ¿acaso dónde?, ¿qué regla rompí?, ¿la regla de hacer música pop tradicional y vestirse como una chica femenina? Nunca dije que no iba a hacerlo, simplemente no lo hice”, le dijo a la revista Vogue en 2020. Así ocurre, por ejemplo, con una de sus canciones más populares, Bad Guy, la penúltima que cantó en su presentación de esta semana en Argentina. “Ninguna chica dice, ‘yo soy el malo’”, le afirmó a Rolling Stone desde el cuarto en el que produjo la canción con su hermano, Finneas.

Esa canción, quizás una de las más conocidas de su autoría, es un ejemplo del sello que tiene la música de Billie Eilish y que va más allá de la letra. El comienzo de la canción es una armonía de ella misma cantando en distintas notas, que luego pasa a una melodía que la artista y su hermano extrajeron del videojuego Plants vs. Zombies y de la serie Los hechiceros de Waverly Place. El video no se queda atrás: es una explosión de colores, en la que vemos a Eilish con el pelo azul, vestida de amarillo, romper una pared del mismo color o montar carros de juguete de más colores con otros chicos malos.

Estas escenas y sonidos cobran otro sentido cuando se sabe que Billie Eilish y su hermano experimentan la sinestesia. Ella lo ha definido como la asociación de “algo aleatorio con todo” y, en sus palabras, eso significa que los días de la semana tienen colores, formas, olores y texturas. Sus canciones, en ese sentido, también tienen colores, que ella ha elegido específicamente y los expresa tanto en los videos, que ella dirige, como en sus presentaciones en vivo. Por ejemplo, el amarillo no está únicamente en el video Bad Guy, sino que es el color que ha acompañado esa canción durante toda su gira.

En sus espectáculos más recientes ha dejado para el final la canción que le dio el nombre a su último álbum, Happier than ever, con la que ha desatado euforia en cada escenario. Una razón más por la que Billie Eilish puede estar más feliz que nunca, como le dijo a Vanity Fair. Después de este domingo, cuando finalice su primer show en Colombia, que marcará un hito para la música pop, la cantante de 21 años partirá hacia México, donde tiene tres fechas más. Luego partirá hacia Europa y ya está confirmado que encabezará el Lollapalooza de Chicago, Estados Unidos, en agosto. Un lujo distinto que engalana a Un mundo distinto.