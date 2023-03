Kali Uchis demuestra en este Estéreo Picnic que sí es profeta en su tierra

Kali Uchis ya lanzó dos sencillos de este disco, 'I Wish You Roses' y 'Moonlight'. Foto: Universal - Cortesía

Seguramente ha escuchado Telepatía, la canción que suma 96 millones de vistas en YouTube, que catapultó a Kali Uchis en 2021 tras su viralización en redes sociales y le trajo múltiples premios internacionales, pero los éxitos de esta cantante de 28 años van más allá: ha colaborado con algunos de los artistas más reconocidos del género urbano y un referente para la industria, por su orgánico ascenso. Este domingo la suya es una de las presentaciones más esperadas del cierre del Festival Estéreo Picnic 2023, a donde llega tras haber lanzado su cuarto álbum hace apenas un par de semanas y con la certeza de ser una de las colombianas más exitosas en la música.

Aunque a ella no le guste ese rótulo. “Estoy entendiendo que no tengo que definir mi éxito bajo los estándares del éxito de una artista pop, porque no siento que sea una artista pop”, le dijo a Pitchfork en una entrevista reciente en la que hablaba del lanzamiento de su más reciente álbum, Red Moon in Venus. Pero los números de ese trabajo parecen contradecirla: en apenas dos semanas logró el número cuatro en la lista Billboard de álbumes de todos los géneros y está en el top 10 de álbumes de R&B/Hip Hop. Incluso llegó a estar entre los más vendidos del mundo en vinilo. Karly Marina Loaiza, el nombre real de Kali Uchis, solo suma éxitos.

Su presentación está programada para abrir una seguidilla de presentaciones de headliners. Se espera que Kali Uchis se suba al escenario a las 7:45 p.m. de este 26 de marzo en el escenario Adidas del Estéreo Picnic, la misma tarima donde a las 10:00 p.m. cantará el estadounidense Lil Nas X. El día cerrará con las presentaciones de la californiana de 21 años Billie Eilish, el dj Jamie XX, exmiembro de la banda The xx; y con la rapera dominicana Tokischa. Ahora bien, la programación del último día de este festival, que por primera vez en sus diez ediciones tuvo cuatro días, se extiende hasta después de las 3:00 a.m. con la electrónica tropical de los franceses Polo & Pan.

¿Cuáles canciones va a interpretar Kali Uchis en el Estéreo Picnic?

La artista de raíces pereiranas llega al Estéreo Picnic tras haberse presentado en los festivales Lollapalooza de Chile y Argentina, que siempre sirven de espejo para lo que sucede en Bogotá. Además, ella misma publicó una fotografía en Instagram con algunas canciones, entre las que se podía leer: Fue Mejor, Melting, Endlessly, Moonlight, 10% (la colaboración con Kaytranada que la llevó a ganar un Grammy anglo), Sad Girlz, Not Too Late, Deserve Me, Hasta Cuando y I Wish You Roses. Aunque la mayoría son de su último álbum, en las tarimas del cono sur también ha interpretado canciones de sus proyectos pasados.

¿De qué trata el último álbum de Kali Uchis?

Para Kali Uchis, Red Moon in Venus es su álbum más emocional hasta el momento y en el proceso creativo estuvo inspirada, por ejemplo, por el gusto que le da sentarse a disfrutar un atardecer soleado. También del agua, pues muchas de las canciones comenzaron con ideas que nacieron en la ducha y que grababa en su celular en notas de voz. “La luna me hace sentir menos sola. Recuerdo estar de pequeña en el carro y sentir que la luna me seguía porque permanecía quieta sin importar a dónde me moviera”, le dijo la artista a Pitchfork, sobre otra de sus fuentes de inspiración, y agregó que las diferentes fases de lunares se parecen a sus diferentes dimensiones del amor.

Otra muestra de las fuertes influencias de la astrología en el álbum, que de hecho lleva el nombre de un término utilizado en ese campo. En la misma entrevista, la cantante explicó que “la luna según la astrología, es ese momento en el que nuestras emociones comienzan a girar y este es un álbum muy emocional, creo que es mi álbum más emocional”. Hasta ahora, prácticamente todas las reseñas de este trabajo de Kali Uchis han elogiado cómo exponiendo las tribulaciones de su corazón logra llevar el pop latino a una nueva sinergia con el R&B. Esa es la artista que vuelve a su país natal este domingo como una de las encargadas de cerrar la décima edición del Estéreo Picnic.