Rosalía aterriza en el FEP 2023 con nueva música y un anillo de compromiso

Rosalía Vila Tobella "La Rosalía" se presentará este viernes en el FEP. 2023. Es la primera vez que los intérpretes, juntos desde hace tres años, hacen pareja artística. Su relación sentimental es pública desde el beso que se dieron ante las cámaras en la ceremonia de “Los 40 Music Awards” a finales de 2021 en España. EFE/Alberto Valdes Foto: EFE - Alberto Valdes

¿A cuántos les dijeron de pequeños que “nacieron con la vena artística”? La pregunta busca explorar los orígenes del talento que desde temprana edad se asoma en los rasgos de personalidad y el histrionismo natural que tiene una persona para el baile, el canto, la actuación y, en general, para las diferentes expresiones del arte.

Lea: ROSALÍA: QUIÉN ES Y DE DÓNDE ES LA CANTANTE DE ‘MOTOMAMI’

Rosalía Vila Tobella, más conocida como Rosalía, tiene las fechas claras. Desde pequeña, su cuerpo se movía por la música y en sus primeros años de vida estuvo en clases de baile para explotar su talento. También ha trabajado a lo largo de su vida en proyectos cinematográficos como actriz, pero, fue a los diez años cuando descubrió el talento que la llevaría al éxito y reconocimiento a nivel mundial.

Un día cualquiera cantó frente a su familia, con sentimiento, sumergida en la melodía, con sus ojos cerrados. Al abrirlos vio a todos caídos en conmoción y llanto de orgullo. Desde ahí, supo que su voz tenía el poder de mover almas.

Y es que su persistencia hizo que tocara varias puertas e incluso, pasó por un reality de canto, del que fue eliminada rápidamente por algunas falencias de afinación. Pero no se rindió; siguió su instinto, se graduó de la Facultad de Música de Cataluña y progresivamente fue forjando su estilo musical.

Vea: Comienza el Festival Estéreo Picnic, cuatro días de “Un mundo distinto”

Así se enamoró del Flamenco y hasta el momento el ritmo andaluz ha sido la su base en sus proyectos musicales, con los que ha jugado con la mezcla de sonidos entre el pop, blues, música folclórica y el reggaetón. ¿El reggaetón y el flamenco en un solo producto musical? Sí, y de hecho, esta particularidad fue la que la catapultó aún más a nivel mundial, cuando ya había lanzado sus primeros dos álbumes de estudio (Los Ángeles y Mal Querer). Lo que le dio más relevancia fue colaborar con artistas del género urbano como J Balvin en su canción “Brillo” en 2018 y un poco más adelante, la más popular de su alianza, “Con Altura”.

A partir de ese momento, su carrera tuvo un despegue que no ha frenado y la ha llevado a ser ganadora de al menos 15 de los casi 30 premios a los que ha sido nominada. Uno de los dos Grammy que se llevó a su casa se lo debe a su reciente y más popular proyecto discográfico Motomami, con el que rompe esquemas y que, como es costumbre para ella, juega con la mezcla de géneros como el pop, flamenco, electrónica y bachata.

Vea: Cinco colombianas que no te puedes perder si vas al Festival Estéreo Picnic

Fue tanto su impacto, que ahora es llamada también así, “la motomami”, término con el que también se sienten identificados millones de fanáticos, teniendo el trasfondo, explicado por ella, de “una mujer fuerte, luchadora y decidida, pero también con dudas e inseguridades”.

Su éxito se refleja en que, actualmente, es la artista española más escuchada en Spotify, con más de 14 millones de oyentes mensuales. Y por supuesto, Colombia está entre los primeros países que más consumen su música. Por eso, una vez más el país calienta motores para verla en escenarios colombianos, tras haber estado en su “Motomami World Tour” en agosto de 2022. Ahora, el turno es para el Festival Estéreo Picnic, que, para este viernes 24 de marzo, la tiene como una de sus headliners.

Y podría haber sorpresas, ya que hace tan solo dos días lanzó su más reciente proyecto discográfico “RЯ”, un EP de tres canciones en colaboración con su actual pareja, el puertorriqueño Rauw Alejandro. ¿Será el FEP 2023 el primer escenario que escuchará este proyecto en vivo?

La cantante Rosalía recibió un anillo de compromiso de su novio, Rauw Alejandro, al final del vídeo de la canción “Beso”, que ambos han compuesto y lanzado este viernes como parte del EP conjunto “RЯ”, una escena con el que la española y el puertorriqueño han revolucionado a sus seguidores en redes.

En la imagen se ve a Rosalía llorando mientras muestra un anillo de piedras blancas y dice “¡Ay, Dios mío! Y todo el rímel aquí corrido!”, tras lo que besa al cantante de trap, que está grabando con el móvil el momento.En la presentación de estos tres temas, “Beso”, “Vampiro” y “Promesas”, Rauw Alejandro ya había anunciado “sorpresita en los vídeos” que les acompañaban.

Es la primera vez que los intérpretes, juntos desde hace tres años, hacen pareja artística. Su relación sentimental es pública desde el beso que se dieron ante las cámaras en la ceremonia de “Los 40 Music Awards” a finales de 2021 en España. En una reciente entrevista juntos con el “streamer” Ibai Llanos, explicaron que prefirieron sentar las bases de esta relación antes de meterse juntos en el estudio.

“Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”, dijo Rosalía.” Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (emocionalmente indisponibles)”, añadió la cantante.

“Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, le dijo a su pareja.Las tres canciones compuestas entre los dos (dos más urbanas y “para perrear” y un bolero) responden a las distintas fases del amor: el pasado, el presente y el futuro que esperan