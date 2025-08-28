¿Cuál es el artista que más se ha presentado en el FEP? Los que repiten y los que debutarán en 2026

The Killers será una de las bandas que lideren los festivales de música en América Latina en 2026. Foto: Instagram The Killers

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Festival Estéreo Pícnic 2026 ya tiene su cartel oficial y trae nombres que confirman por qué se ha consolidado como la cita musical más importante de Colombia. Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter serán quienes lideren el evento en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, que por primera vez será de tres jornadas en esta sede.

Los que repiten: The Killers e Interpol

La tradición pesa: The Killers regresa al festival luego de su recordada presentación en 2018, consolidándose como una de las bandas más queridas por el público local. También vuelven Interpol y Skrillex, artistas que ya han dejado huella en tarimas anteriores del FEP y ahora prometen reencuentros memorables con los fans.

Los que más han repetido en la historia del FEP (2010–2026)

Bomba Estéreo — 2010, 2014 y 2018 (3 apariciones).

Zoé — 2011, 2014 y 2018 (3).

Monsieur Periné — 2011, 2012 y 2014 (3).

The Killers — 2013, 2018, 2026 (3).

Con dos apariciones están artistas como Tiësto (2014, 2019), Two Door Cinema Club (2013, 2017), Foals (2013, 2019), Portugal. The Man (2014, 2019), Major Lazer (2013, 2015), Zedd (2014, 2016), Interpol (2019, 2026), Kygo (2016, 2026), Skrillex (2015, 2026), Bob Moses (2017, 2026), Esteman (2013, 2019), Telebit (2015, 2018), Nicolás y Los Fumadores (2019, 2026).

Por primera vez en Colombia: Lorde y Tyler, The Creator

La neozelandesa llega al Estéreo Picnic 2026 como una de las confirmaciones más sonadas. Con apenas 16 años, Lorde se convirtió en fenómeno global con Pure Heroine (su debut en 2013) y el himno generacional Royals. Desde entonces, consolidó una carrera marcada por su capacidad para reinventarse: el minimalismo oscuro de Melodrama (2017), el giro luminoso y ambiental de Solar Power (2021), y ahora un regreso a escenarios que promete nuevo material. Que nunca hubiera pisado Colombia hasta ahora hace de su debut un verdadero acontecimiento para el festival.

Tyler, The Creator también llega finalmente después de un intento fallido en 2018, cuando canceló su show en la gira latinoamericana a pocos días de su presentación. Ocho años más tarde, el rapero, productor y diseñador se estrena por primera vez en el festival, en uno de los debuts más esperados de la edición 2026.

Fundador del colectivo Odd Future, Tyler se convirtió en una de las voces más influyentes del hip hop alternativo de los últimos quince años. Con discos como Goblin (2011) y Wolf (2013) cimentó una estética irreverente y confrontativa, mientras que con Flower Boy (2017) e Igor (2019) exploró sonoridades más melódicas y confesionales, ganando un Grammy a “Mejor Álbum de Rap”. Su más reciente trabajo, Call Me If You Get Lost (2021), reforzó su lugar como un creador camaleónico, capaz de moverse entre el rap más crudo, el R&B y la experimentación pop.

Estéreo Picnic 26: artistas que pisan por primera vez suelo colombiano

Doecii: una de las voces emergentes más potentes del rap y R&B estadounidense. Firmada por TDE (el mismo sello de Kendrick Lamar), ha sido catalogada como la “nueva fuerza femenina del hip hop” gracias a su energía en vivo y tracks como What It Is.

Addison Rae: conocida primero como figura digital, ha sorprendido con un giro hacia el pop alternativo con su EP AR (2023). Su inclusión en el FEP genera expectativa por ver si trasciende la etiqueta de “influencer convertida en cantante”.

Ivan Cornejo: representante de la nueva generación de corridos tumbados, forma parte del mismo fenómeno que Peso Pluma pero con un enfoque más melódico y melancólico.

Viagra Boys: la banda sueca de postpunk y garage noise ha ganado reconocimiento por shows incendiarios y discos como Cave World (2022).

Artistas femeninas en el FEP: sigue el dominio masculino con más del 60 %

En la edición 2026 del Festival Estéreo Picnic el cartel sigue mostrando un avance en materia de representación femenina. Si bien los nombres de Tyler, The Creator y The Killers lideran desde el lado masculino, la inclusión de Sabrina Carpenter en la franja principal y de Lorde como debutante de peso refuerzan una tendencia que ya se había consolidado en 2025, cuando Olivia Rodrigo y Alanis Morissette encabezaron el festival.

En el resto del cartel también destacan otras figuras femeninas de distintas escenas como las ya mencionadas Peggy Gou, Doechii, Addison Rae, y también Aitana o Young Miko, mostrando un balance más notorio que en las primeras ediciones del FEP.

Aun así, la balanza todavía se inclina hacia los hombres. Del total de 68 actos confirmados para 2026, cerca del 65 % corresponde a proyectos masculinos, frente a un 25 % con liderazgos femeninos y un 10 % de bandas mixtas. Los números dejan en evidencia que, aunque hay avances en la presencia de mujeres en la parte alta y media del cartel, todavía el grueso del festival sigue recayendo en artistas hombres.

Un FEP para varias generaciones (como de costumbre)

El cartel de 2026 refleja un encuentro generacional muy marcado: por un lado, están los grandes nombres consolidados desde hace más de dos décadas como Deftones, The Killers o Interpol, que conectan con un público fiel al rock alternativo de los noventa y 2000. Del otro lado del espectro están los debutantes de la llamada generación Z.

Veteranos (años 90–2000, con más 20 años de trayectoria): representan alrededor del 20 % del cartel (Deftones, The Killers, Interpol, Skrillex, Kygo, The Whitest Boy Alive).

Intermedios (2010s, artistas consolidados en la última década): ocupan cerca del 35 % del cartel (Lorde, Peggy Gou, Bob Moses, Men I Trust, Viagra Boys, Nicolás y los Fumadores).

Generación Z / Nueva ola (2020s, con la explosión digital y el streaming): constituyen casi el 45 % del cartel (Peso Pluma, Sabrina Carpenter, Young Miko, Doechii, Addison Rae, Ivan Cornejo, Royel Otis, Lola Young.).

¿Y Chappell Roan?

Uno de los grandes rumores que quedó en el aire fue la ausencia de Chappell Roan, la artista pop estadounidense que en 2024 explotó como una de las nuevas voces queer más potentes de la escena global. Con su estilo irreverente, shows cargados de teatralidad y un debut que la consolidó como favorita de crítica y público, Chappell aparecía en múltiples quinielas regionales como nombre fijo para el Estéreo Picnic.

Sin embargo, el periodista Alejandro Marín explicó que la razón principal de su ausencia es logística: el mismo fin de semana del FEP (20–22 de marzo de 2026) se celebra Lollapalooza Brasil, donde Chappell es headliner, y trasladar un montaje de ese tamaño a Bogotá en apenas 24 horas resulta inviable por tiempos de carga.

En otras palabras, era casi imposible que estuviera en dos circuitos al mismo tiempo, y por eso su nombre nunca llegó a cristalizar en el cartel final del Pícnic. Sin embargo, la esperanza de tenerla en solitario todavía no se pierde.

Las XXX en el cartel

En el cartel 2026 faltan tres espacios por confirmar, marcados aún como “XXX”, una práctica que el FEP raramente ha utilizado en los últimos años. En ediciones recientes —como en 2023, 2024 o 2025— los organizadores prefirieron anunciar artistas adicionales por fases, a través de redes o comunicados, sin dejar huecos visibles en el afiche principal. Esa estrategia ha permitido generar expectativa sin que el diseño quede fragmentado.

La conversación digital en redes sociales apunta con fuerza hacia Marina. La artista galesa, conocida como Marina and the Diamonds, ya se presentó en el festival en 2022 con un show cargado de pop alternativo, visuales encantadores y un grupo fiel de fans que la posicionaron como una de las favoritas de aquella edición. Muchos usuarios en redes piden que sea ella quien complete el cartel 2026, ya que estará en el Lollapalooza de Brasil, aunque por ahora no hay confirmación oficial del FEP.