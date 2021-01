Festival Centro 2021, suena Bogotá

El evento, liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga), se realizará de manera virtual y gratuita entre el 4 y el 7 de febrero, y contará con una parrilla que incluye 20 agrupaciones locales, nacionales y extranjeras.

Desde su creación en 2010, el Festival Centro ha buscado consolidar una oferta de sonidos diferentes, incluyentes y plurales, marcando así el inicio de la programación cultural en Bogotá cada año. (Lea también: “Se me va a quemar el corazón”, la nueva canción de Mon Laferte)

Este año, en alianza con el Teatro R-101, el Festival, liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga) y que se realizará entre el 4 y el 7 de febrero, cuenta con una parrilla que incluye 20 agrupaciones y artistas musicales: diez del centro de Bogotá, siete nacionales y distritales, y tres internacionales, además de una completa franja académica.

“Durante la pandemia hemos demostrado que la creatividad y el talento no paran, encontrando nuevas formas de vincular la música con lo digital. Este año el Festival Centro llega a su duodécima edición y por primera vez se realizará desde la virtualidad, con el fin de disfrutar de una maravillosa oferta musical desde casa, porque esta es una época para cuidarnos. Este año tendremos como novedad una franja completa con diez agrupaciones del centro de la ciudad, de las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria, producto de convocatoria pública, pues desde la FUGA venimos trabajando no solo en mostrar lo que pasa en el centro, sino lo que se hace en el centro, y en particular sus sonidos”, afirma Adriana Padilla Leal, directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño FUGA. (Le puede interesar: Rosalía y Billie Eilish estrenan “Lo vas a olvidar”, canción para “Euphoria”)

En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la FUGA orientó sus esfuerzos en la reactivación del sector de las tres localidades del centro, haciendo honor al nombre del Festival. En el pasado mes de diciembre, para escoger a las agrupaciones que harían parte de la franja especial dedicada al centro, los organizadores abrieron una convocatoria pública que contó con la participación de más de 80 bandas y agrupaciones.

El grupo de curadores invitados estuvo integrado por Chucky García, Mariangela Rubbini y Juan Sebastián Basto, quienes seleccionaron a las agrupaciones Curupira, Linka Nova, Ensamble Baquiano, Hombre de Barro, Flor de Jamaica, Kubango, Mismo Perro, Aldo Zolev, Cescru Enlace y Los Ministriles. (Le recomendamos: Glastonbury se suspende por segundo año consecutivo por COVID-19)

Además, el Festival también presentará un espacio para visibilizar procesos que adelantan diferentes entidades para fortalecer los talentos de niños, niñas y jóvenes. Por esta razón, se exhibirán en la tarima virtual los resultados del programa Vamos a la Filarmónica, que realiza procesos de formación musical a través de los Centros Filarmónicos Escolares, los Centros Filarmónicos Locales y Hospitalarios y la Orquesta Filarmónica Pre juvenil. También estará presente el programa Crea del Idartes, que busca ampliar las oportunidades para el disfrute y la apropiación de las prácticas artísticas en los diferentes ámbitos comunitarios.

La cuota colombiana la completan la agrupaciones bogotanas Frente Cumbiero (cumbia), LosPetitFellas (alternativa), Romperayo (tropical electrónica), el Quinteto Leopoldo Federico (tango) y de Ibagué Dafne Marahuntha (ska). (Además: Arctic Monkeys: grandes motivadores del romance entre internet y música)

El público infantil también tiene su espacio con el Homenaje a Tita Maya y Cantoalegre, que contará con invitados nacionales e internacionales. Luz Mercedes Maya, más conocida como Tita Maya, es una profesora, compositora y maestra musical que creó la Corporación Cantoalegre y compuso más de 200 canciones infantiles y diversos materiales como libros y cartillas. Y finalmente, la Recontra llega con su propuesta tan extraña como sabrosa.

Dentro de la cuota internacional, el festival tendrá como invitados internacionales a Javiera Mena de Chile, La Bruja de Texcoco de México y Escalandrum de Argentina. Mena ha dado con la fórmula disruptiva para lograr un lugar en el pop bailable de la industria latinoamericana. Por su parte, La Bruja de Texcoco, Octavio Mendoza, es amante de la transfeminidad y de la tradición mexicana; y Escalandrum, creada por Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto del famoso Astor Piazzolla, llega con su fusión de jazz, tango y folclore como parte del homenaje al bandoneonista en los cien años de su nacimiento.

Como ya es costumbre, el Festival Centro contará con una agenda académica que abordará la relación de la música con áreas como la filosofía, el cine, el teatro, las artes visuales y la literatura. Dentro de los invitados se encuentran el periodista argentino Tomás Balmaceda, que ha escrito en medios como La Nación, Clarín y Página 12; Juancho Valencia, el líder de la agrupación Puerto Candelaria; el director y dramaturgo Johan Velandia, la artista Carmen Gil y el periodista Jaime Andrés Monsalve, entre otros.