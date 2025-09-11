Festival Cordillera 2025: consejos, restricciones, cómo llegar, pinta y más

¿Necesitas una guía para el Festival Cordillera 2025? Guarda estas recomendaciones para gozarte el evento que celebra la música latinoamericana. Foto: Páramo Presenta

Los próximos 13 y 14 de septiembre, el Parque Simón Bolívar de Bogotá volverá a convertirse en el epicentro de la música latinoamericana con el Festival Cordillera 2025. La cita reunirá a leyendas y nuevas voces del continente, en un cartel que mezcla géneros y generaciones: Fito Páez, Carlos Vives, Rubén Blades, Miguel Bosé, Zoé, Belanova, UB40 e Illya Kuryaki and the Valderramas, entre muchos otros.

Si es tu primera vez en el festival o si ya eres un habitual, nunca sobra repasar algunos consejos para que la experiencia sea inolvidable y libre de contratiempos. Aquí te dejamos una guía práctica con lo más importante que debes saber antes de llegar al Simón Bolívar.

Cómo llegar al Festival Cordillera

El plan comienza desde el trayecto. Si usas TransMilenio, la estación más cercana es Salitre-El Greco; desde allí puedes caminar unos minutos hasta la entrada. También hay opciones de SITP o transporte particular por vías principales como la Av. 68, la calle 53 y la Av. José Celestino Mutis.

Ten en cuenta que se esperan cierres viales, así que lo más recomendable es salir con tiempo. Al finalizar los conciertos, la Alcaldía dispondrá de rutas especiales para facilitar la salida del público hacia puntos como la Av. 1 de Mayo, Unicentro y la carrera Séptima. Eso sí: no habrá parqueaderos habilitados dentro del parque.

¿Qué puedo llevar y qué no puedo llevar al Festival Cordillera?

La clave está en viajar ligero. Un morral pequeño o un canguro alcanza para lo esencial: documento de identidad, bloqueador, impermeable, gorra o sombrero, cargador portátil, gel antibacterial y papel higiénico o pañitos húmedos. Piensa en jornadas largas y posibles cambios de clima.

El sistema de pago del festival es cashless, por lo que no necesitarás efectivo ni billetera grande; basta con tu manilla recargada. Y un consejo de oro: mantén tus pertenencias seguras, especialmente cuando hay más aglomeración.

Para evitar inconvenientes en los filtros de seguridad, recuerda que no podrás ingresar con: alimentos, bebidas, cigarrillos, sombrillas, drones, cámaras profesionales, sillas, mascotas, banderas de equipos de fútbol, instrumentos musicales ni armas. Tampoco hay servicio de lockers, así que lo ideal es entrar solo con lo imprescindible.

Hablemos del sistema cashless...

Todas las compras dentro del festival se realizan con la manilla electrónica. Puedes recargarla en línea hasta el 11 de septiembre a las 5:00 p.m., o en puntos habilitados dentro del parque. Lo mejor es hacerlo antes del evento para evitar filas y poder dedicarte solo a disfrutar.

¿Cuál es la pinta ideal para el Festival Cordillera?

El festival es una fiesta de estilos, pero la prioridad debe ser la comodidad. En Bogotá el clima cambia de un momento a otro, así que opta por zapatos cerrados resistentes al agua, ropa ligera en capas e impermeable. Además, si eres de los que baila sin parar y tienes más de 30, unas medias de compresión pueden ser tus aliadas contra el cansancio.