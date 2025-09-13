Festival Cordillera 2025: el cartel que reúne a las leyendas y nuevas voces latinas

Asistentes a este festival de música que se realizó en el parque Simón Bolívar de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Festival Cordillera 2025 no solo trae nombres consagrados internacionales; la escena local tiene un rol protagónico, con artistas nacionales que cargan identidad, innovación, historia y nuevas ideas en cada nota. Les presentamos a quienes, desde Colombia, dejarán huella.

Carlos Vives

Ícono de la música colombiana y pionero en llevar el vallenato a la escena internacional. Ha fusionado sonidos tradicionales con pop y rock, ganando múltiples Grammy Latinos. Es un referente cultural que ha puesto el nombre del país en lo más alto.

Crudo Means Raw

Fernando Bustamante, Crudo Means Raw, ya no es solo una voz del underground: es una de las voces que más ha logrado tender puentes entre lo urbano y lo reflexivo en Colombia. Su propuesta musical no busca solo entretener, sino invitar al viaje interior ―beats artesanales, barras que hablan de identidad, de luchas personales, de poesía urbana. En Cordillera, Crudo Means Raw tiene las llaves del Parque Simón Bolívar, como dice su ficha oficial: se espera un set donde lo íntimo y lo expansivo converjan, donde escuchar sus letras sea tanto desafío como consuelo.

Frente Cumbiero

Este colectivo bogotano es un laboratorio sonoro. Liderado por Mario Galeano, Frente Cumbiero mezcla cumbia, electrónica, dub, improvisación y tradición. No solo rememoran raíces folklóricas colombianas, las remezclan, las interpelan, las expanden. Para muchos, su música suena a encuentro de pasado y futuro, a fiesta orgánica. En Cordillera estarán representando ese puente entre lo autóctono y lo contemporáneo.

Velandia y La Tigra

Edson Velandia, con La Tigra, trae una propuesta que se sale de los moldes: cruza la trova, la canción campesina, con performance, teatralidad, humor, crítica social. Son quienes no piden permiso para trazar fronteras nuevas. Su música contiene historias de frontera, identidad, feminismo, memoria, y también celebración. En Cordillera, seguro serán de esos actos que invitan a bailar, pero también a pensar, a cantar con la voz alzada.

Skampida

Una de las bandas que representan la rebeldía sonora colombiana: Skampida mezcla punk, reggae, letras con crítica social, energía en escena. No se les escucha tanto en medios masivos, pero su potencia en vivo es notable. En el festival, su participación es importante: es quien lleva la furia de lo marginal, de lo urgente, de lo que vibra en barrios, en fogones culturales, en lo espontáneo.

Laura Pérez

Cantautora con sensibilidad, dulzura y también fuerza. Laura Pérez tiene esa mezcla de canción íntima y presencia escénica que atrapa. En un festival grande, su rol puede ser el de esos instantes de pausa, de conexión sonora más suave, donde los asistentes bajan el ritmo, escuchan, sienten la letra. Tiene también el reto de destacar entre grandes nombres, pero por lo que se sabe, su propuesta ya genera mucha expectativa.

Vale

Otro nombre que la gente joven anda escuchando. Vale representa parte de la nueva generación colombiana que se mueve con libertad de estilos. No está subordinada a etiquetas estrictas: es pop alternativo, canción urbana suave, quizá algo de electrónica, lo que importa es la emoción, la cercanía con quien escucha. En Cordillera, su presencia es parte de la garantía de renovación: voces jóvenes que ya no siguen el molde sino que lo están construyendo.

Lucio Feuillet

Un nombre más del circuito alternativo, con una marca sonora que incluye poesía, arreglos más íntimos, cierto aire de lo acústico con destellos eléctricos. Lucio Feuillet es uno de esos artistas que puede conectar bien en los momentos del festival donde los escenarios bajan intensidad para permitir el susurro y la emoción compartida.

El Kalvo, La Farmakos y Ciegossordomudos

Estos nombres completan una escena colombiana abundante, diversa —cada uno con su estilo, su territorio, su manera de contar: El Kalvo tiene presencia en los círculos alternativos y del hip hop, donde sus letras narran su historia de vida. La Farmakos: otro proyecto proveniente del mundo del rap, de Bosa Santa Fe. Una guerrera que, a través de sus letras, narra con crudeza los golpes que le dio la vida. La calle, la violencia y el miedo hacen parte de su historia.

Ciegossordomudos: nombre que destaca por lo experimental, por lo que su música puede no ser la más accesible a primera escucha, pero sí una de las que deja memorias duraderas en quienes valoran el riesgo y los sonidos inesperados.

Juntos, estos colombianos representan múltiples geografías, sensibilidades, generaciones. No son un bloque homogéneo: algunos vienen del hip hop, otros, del pop alternativo, del punk o la cumbia reinventada, y todos con lo íntimo. Esa diversidad es justamente la fuerza del cartel nacional de Cordillera 2025.

Los internacionales haciendo historia

Desde España, Miguel Bosé se unirá a la fiesta con sus clásicos pop que han acompañado a varias generaciones, mientras que el argentino Paulo Londra, referente del trap y el freestyle, aportará la frescura urbana que conecta con las audiencias más jóvenes.

El reggae también tendrá su momento estelar con UB40 ft. Ali Campbell, una de las bandas británicas más influyentes del género, mientras que el hip hop latino llega representado por los cubanos de Orishas, pioneros en fusionar ritmos afrocubanos con rap. Y para quienes aman el flamenco y la rumba, Gipsy Kings por André Reyes pondrán a bailar al público con su inconfundible sonido gitano.

El domingo 14 será el turno de la nostalgia rockera y las nuevas tendencias. Fito Páez, leyenda viva del rock argentino, será uno de los nombres más esperados, interpretando canciones que forman parte del cancionero iberoamericano. Zoé, la banda mexicana que revolucionó el rock alternativo, traerá sus paisajes sonoros llenos de psicodelia y energía. Desde Argentina, el regreso de Illya Kuryaki & The Valderramas aportará funk y groove, mientras que Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris prometen convertir el festival en una gran fiesta de ska y cumbia-rock.

La escena pop también tendrá representantes de lujo: Belanova, el trío mexicano que definió el electropop de los 2000, vuelve a los escenarios para conquistar al público bogotano. A ellos se suma Ximena Sariñana, una de las voces femeninas más respetadas de México, conocida por sus letras íntimas y su versatilidad musical.

Un momento especial lo protagonizará Serú Girán por Lebón & Aznar, que revive el legado de una de las bandas más importantes del rock en español, ofreciendo a los fanáticos una oportunidad única de reencontrarse con esas canciones que marcaron época. Duncan Dhu, desde España, completará el tono nostálgico con su pop-rock suave y melódico. Finalmente, los mexicanos de Panteón Rococó llevarán su energía ska-punk para cerrar el festival a todo volumen.

El Festival Cordillera 2025 no solo es un encuentro musical, sino un homenaje vivo a la diversidad cultural de Iberoamérica. Al reunir a artistas legendarios con propuestas contemporáneas, el evento reafirma su posición como una de las citas imprescindibles en el calendario musical latinoamericano. Este año, Bogotá se prepara para cantar, bailar y celebrar las raíces que unen a todo un continente.