Festival Cordillera: Skampida, La Fármakos y más artistas asistieron al carrusel de medios

Asistentes a este festival de música que se realizó en el parque Simón Bolívar de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Cordillera vuelve para recordarnos que el futuro es latino, que en este continente se están bordando los hilos de la providencia y que nuestras músicas son las que están haciendo bailar al mundo. Venimos de la mezcla, del menjurje, venimos de un mundo nuevo donde está todo por descubrir y por hacer. Venimos de los viajes en carretera y de los amaneceres bailando apretado.

¿Quiénes se presentarán en el Festival Cordillera?

El Festival Cordillera presenta un cartel legendario para celebrar los sonidos de estas tierras, de nuestras lenguas y bailes. Rubén Blades, Fito Paez, Carlos Vives, Miguel Bosé, Serú Girán, Gipsy Kings por André Reyes, Orishas, Paulo Londra, Illya Kuryaki & the Valderramas, Silvana Estrada, Belanova, Ximena Sariñana, La Mosca, UB40 feat Ali Campbell, Los Búnkers Unplugged, Zoé y más artistas serán los protagonistas de la cuarta edición del encuentro definitivo de los sonidos latinoamericanos.

Los sonidos de la Cordillera vienen de lo más profundo del espíritu y se expresan desde diversos íconos que han formado el gusto musical de millones de latinoamericanos. Así las vibraciones que vienen de la madre África golpearan en el pecho y en las piernas con los cubanos de Orishas, y el reggae que conecta las islas jamaiquinas y británicas de UB40. Este año también cruzaremos el charco, recibiendo el romanticismo inquebrantable de Miguel Bosé y conociendo la potencia flamenca que reside en el corazón de Gipsy Kings.

Esa alegría convertida en himnos de Duncan Dhu; la contundencia de Catupecu Machu y Panteón Rococó; y ese toque de argentinidad al palo que resiste en nombres como Los Caligaris, La Mosca, La Beriso y Los Auténticos Decadentes. Tomaremos la máquina del tiempo a la era dorada del rock argento con Seru Giran y Fito Paez e iremos hasta lo más mágico del Caribe con el maestro Rubén Blades y nuestro eterno juglar Carlos Vives.

El Carrusel de Medios del Festival Cordillera

El 13 y 14 de septiembre el continente entero celebrará el regreso del Festival Cordillera en el Parque Simón Bolívar para su cuarto aniversario. Una semana antes del evento, se realizó el carrusel de medios que contó con la presencia de varios artistas de la escena local.

Ciegossordomudos, La Fármakos, El Calvo, Laura Pérez y Skampida hicieron parte del encuentro, en el que los medios de comunicación aprovecharon para entrevistarlos y conocer más sobre sus proyectos musicales.