Festival de la Leyenda Vallenata celebrará su edición 57 en homenaje a Iván Villazón

Este evento es considerado como uno de los más importantes de la música folclórica en todo el país. Foto: Cortesía

El Festival de La Leyenda Vallenata, el evento más importante del género que se realizará del 30 de abril al 4 de mayo de 2024, vuelve con sus concursos y grandes espectáculos musicales que se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de mayo, donde estarán reunidos los mejores compositores e intérpretes vallenatos y artistas de talla internacional en un solo escenario, el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ de la ciudad de Valledupar.

La leyenda vive y de esta manera en su versión 57 se resalta el homenaje al gran representante del género vallenato Iván Villazón Aponte, ‘La Voz Tenor del Vallenato’.

Este evento es considerado como uno de los más importantes de la música folclórica en todo el país, debido a que busca preservar e impulsar los cuatro aires vallenatos: paseo, merengue, son y puya.

Esta nueva versión contará con una imperdible lista de invitados, entre los que se destacan: Carín León, Mora, Grupo Frontera, Grupo Niche, Iván Villazón, Elder Dayán, Ana del Castillo, Poncho Zuleta, Alex Manga, Diego Daza, Pipe Bueno, Peter Manjarrés y por si fuera poco aún están por venir más sorpresas digna de todos.

Será una nómina de lujo con la que los asistentes podrán vivir la experiencia del Festival de la Leyenda Vallenata, considerado como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.

Los invitamos a que se preparen para disfrutar esta fiesta llena de aires musicales que se toman el país durante cinco días llenos de cultura, leyendas y tradiciones. Este evento es una de las potencias turísticas y culturales más importantes del Caribe colombiano.

Información Sobre la boletería:

A partir de este 28 de noviembre a las 2:00 de la tarde, Banco Falabella tendrá una preventa exclusiva llena de beneficios que incluye un 30% de descuento, para que vivas esta fiesta pagando con tus tarjetas de crédito o débito, que irá hasta la 1:59 de la tarde del día 4 de Diciembre. La venta al público general se llevará a cabo a partir de las 2:00 de la tarde del 4 de diciembre. Boletas en www.tuboleta.com

Programación oficial:

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata entrega la programación oficial que se desarrollará antes y durante el 57º Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Iván Villazón Aponte, ‘La Voz Tenor del Vallenato, que se realizará del 30 de abril al 4 de mayo de 2024, teniendo en el primer puesto a los acordeoneros, acordeoneras, compositores, verseadores, cajeros, guacharaqueros y grupos de Piloneras.

Las actividades inician el sábado 27 abril con el desfile de Jeep Willys Parranderos, a partir de las 3:00 P.M. Para el domingo 28 de abril, el concurso de Pintura Infantil desde las 8:30 A.M: ‘Los niños pintan el Festival de La Leyenda Vallenata’. Desde las 3:00 P.M. se llevará a cabo el desfile de Piloneras Infantil y Juvenil.

El lunes 29 abril desde las 8:00 A.M. se inician las primeras rondas de los concursos de Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil y Acordeón Aficionado.

El martes 30 abril continúan los concursos mencionados y se inicia el concurso de Acordeonera Mayor a partir de las 8:00 A.M. A las 4:00 P.M. se inicia el desfile de Piloneras Mayores. A esa misma hora será la escenificación del milagro de la Leyenda Vallenata en la plaza Alfonso López. Finalmente, a las 6:00 P.M. se llevará a cabo la inauguración del 57° Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Iván Villazón Aponte, ‘La Voz Tenor del Vallenato’.

El día miércoles 1 de mayo, desde las 8:00 A.M. siguen los diversos concursos anotados y se inicia Acordeón Profesional; después Piqueria Infantil (10:00 A.M.) y Piqueria Mayor (2:00 P.M.).

La programación para el día jueves 2 de mayo desde las 8:00 A.M. se establece la semifinal de los concursos de Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil y Acordeón Aficionado. Segunda ronda de Acordeonera Mayor, primera ronda de Canción Vallenata Inédita y segunda ronda de Piqueria Mayor (10:00 A.M.). Además, la primera ronda de Acordeón Profesional a partir de las (11:00 A.M).

A partir de las 2:00 P.M. serán las finales de los concursos Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil, Piqueria Infantil. A las 8:00 P.M. Final del concurso de Acordeón Aficionado.

Para el viernes 3 de mayo (8:00 A.M.), sigue la semifinal de los concursos de Acordeonera Mayor, Piqueria Mayor; segunda ronda Acordeón Profesional (11:00 A.M.) y Canción Vallenata Inédita - 8:00 A.M. Para las 8:00 P.M. están previstas las finales de los concursos de Acordeonera Mayor y Piqueria mayor.

Finalmente, el sábado 4 de mayo desde las 8:00 A.M. serán las semifinales de los concursos de Acordeón Profesional y Canción Vallenata Inédita. Para las 8:00 P.M se llevarán a cabo las finales de los concursos mencionados.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata dará a conocer con mucha antelación los escenarios donde se desarrollarán los diversos concursos de acordeón, piqueria, canción vallenata inédita, piloneras, pintura infantil, desfiles de piloneras; recorrido del desfile de Jeep Willys Parranderos, la ceremonia inaugural y el conversatorio denominado ‘Almas felices’, entre otras actividades.

Espectáculos musicales

Este año los espectáculos musicales se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de mayo de 2024, en el escenario más adecuado y cómodo de Valledupar, el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’.

El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, anotó. “Esta programación encierra las diversas actividades que se llevarán a cabo para darle la mayor trascendencia al 57° Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje al cantante Iván Villazón. Les curso la invitación a todos para unirse a esta fiesta, principalmente a los concursantes que son la materia prima y seguir cumpliendo con el objetivo trazado desde el año 1968″.