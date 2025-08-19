Festival Estéreo Picnic 2026: fechas oficiales y venta de boletas para ‘Creyentes’

Asistentes a este festival de música que se realiza en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Festival Estéreo Picnic (FEP), uno de los encuentros musicales más importantes de Latinoamérica, ya tiene fecha para su edición número 15. La organización confirmó que el evento se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, y que volverá a realizarse en formato de tres días, tras varios años con cuatro jornadas de programación.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los seguidores del festival, quienes en ediciones anteriores habían manifestado el desgaste físico y logístico que representaba asistir a cuatro días consecutivos de conciertos. “El Picnic siempre ha sido una experiencia inolvidable, pero regresar a tres días nos permitirá vivirlo con mayor intensidad y energía”, expresó la organización en un comunicado.

¿Dónde se hará el FEP 2026?

Otro de los puntos destacados es que el FEP repetirá escenario en el Parque Simón Bolívar, espacio que demostró ser adecuado para la magnitud del evento en 2024 y 2025, gracias a su amplitud, accesibilidad y cercanía al centro de la ciudad. Con esta confirmación, Bogotá se prepara nuevamente para recibir a miles de asistentes nacionales e internacionales que año tras año llegan para disfrutar de la música en vivo.

A la espera del cartel

Aunque por ahora no se han revelado los artistas que harán parte del line up de 2026, la expectativa es alta. Tradicionalmente, el festival ha reunido a figuras de talla mundial junto a exponentes del talento nacional, lo que lo ha convertido en una de las vitrinas musicales más relevantes de la región.

En años anteriores, por sus escenarios han pasado bandas como The Killers, Arctic Monkeys, The Chemical Brothers y Billie Eilish, además de artistas latinoamericanos como Rosalía, Bizarrap y Feid. Esto hace prever que la edición de 2026 traerá nuevamente una mezcla de sonidos globales y propuestas emergentes.

Información de boletería

La preventa exclusiva para “Creyentes”, como se denomina a los fanáticos que confían en el festival antes de conocer el cartel, iniciará el 21 de agosto de 2025 a las 10:00 a.m. para clientes de los Bancos Aval. Esta etapa se extenderá hasta el 23 de agosto a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias. Posteriormente, la venta general comenzará el 23 de agosto a las 10:00 a.m., tanto en Ticketmaster como en puntos físicos autorizados.

Los organizadores también han adelantado que se mantendrá el sistema de “etapas” en los precios, lo que significa que quienes adquieran sus entradas más temprano podrán hacerlo a un costo más bajo.

Con la confirmación de las fechas, el regreso al formato de tres días y la elección del Parque Simón Bolívar como sede, Estéreo Picnic 2026 se perfila como una de las ediciones más esperadas en la historia del festival. Ahora, la atención está puesta en el cartel de artistas, que se espera sea anunciado en los próximos meses.

Mientras tanto, miles de asistentes ya se preparan para asegurar su entrada en las próximas semanas y volver a gritar, bailar y cantar bajo el lema que se ha vuelto tradición: “Un mundo distinto”.