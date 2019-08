Festival Estéreo Picnic confirma fechas de la edición 2020

Redacción música

El Festival Estéreo Picnic se realizará en 2020 durante los días 3, 4 y 5 de abril. Así lo confirmaron los organizadores por medio de redes sociales en el que invitan a los asistentes a reservar la fecha porque “inicia la cuenta regresiva”. (Le recomendamos ver: Estéreo Picnic: los mejores momentos de la décima edición del festival).

Bajo el lema “Un mundo distinto”, durante 10 años el Estéreo Picnic se ha consolidado como uno de los festivales musicales más importantes del país, pues ha contado con la presencia de The Weeknd, Florence and The Machine, Deadmau5, Die Antwoord, The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Pixies, Skrillex, Martin Garrix, Jack Ü, Kygo, Flume, Lana del Rey, The Killers, Gorillaz, Hardwell, LCD Soundsystem y DJ Snake, entre otros artistas. (Video: Estéreo Picnic: ¿cómo superar la "tusa" posfestival?).

Este 2019 contó en su programación con Underworld, Sam Smith, St. Vincent, Twenty One Pilots, Kendrick Lamar, Tiësto, Disclosure (Dj Set), The 1975, Interpol, Odesza, Years&Years y el Grupo Niche, que por primera vez estuvo en la tarima del festival que este año cambió de locación y se trasladó al Campo de Golf Briceño 18 (Kilómetro 19 Vía Tunja). (Recordar: Grupo Niche se impuso a Underworld y puso al Estéreo Picnic a bailar salsa).