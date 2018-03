Fifth Harmony: ¿la desaparición de un grupo y el nacimiento de cuatro solistas?

Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui y Normani Kordei, integrantes actuales del grupo Fifth Harmony, anunciaron este 19 de marzo que harán un receso como banda para impulsar sus carreras individuales.

A pesar del receso, las chicas de Fifth Harmony manifestaron que van a cumplir con todos sus compromisos.

La creencia popular indica que detrás de todo cantante de un grupo siempre está un solista latente. La idea parece confirmarse una vez más este 19 de marzo con las integrantes de la agrupación femenina Fifth Harmony, quienes anunciaron que entrarán en un receso temporal mientras aceitan algunos proyectos personales.

Fifth Harmony en realidad no tiene mucho pasado colectivo. Sus cinco integrantes, incluso, se presentaron como solistas en la segunda temporada del Factor X. Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui, Normani Kordei y Carolina Cabello, quien se retiró del grupo en 2016, tenían preparadas sus presentaciones en solitario. El resultado de sus shows nunca fue impactante y a Simon Cowell se le ocurrió la brillante idea de juntar sus talentos.

Las cinco empezaron a empujar para el mismo lado en 2012 y en un primer momento lo hicieron bajo el nombre de LYLAS (Love You Like a Sister), pero por algunos inconvenientes de tipo legal, se vieron obligadas a bautizar el colectivo de otra manera. Cowell sometió a votación pública el nombre del grupo y muy pronto se anunció que Ally, Dinah, Lauren, Normani y Carolina serían Fifth Harmony, proyecto también conocido como 5H.

Después de varias jornadas de exposición en el concurso musical televisivo y de algunas presentaciones privadas, la agrupación presentó su primer EP, una recopilación con algunos sencillos que muy pronto inundó el ámbito musical en Estados Unidos. El trabajo se llamó Better Together y fue la antesala perfecta para el debut discográfico de estas cinco jovencitas.

A mediados de 2014 el grupo Fifth Harmony publicó Reflection, con el que además de ubicarse en los primeros lugares en los listados estadounidenses, multiplicó la fama internacional del colectivo. Reflection, a su vez, fue el proyecto con el que Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui, Normani Kordei y Carolina Cabello empezaron a colaborar de manera decidida en fundaciones de corte social.

El tercer material discográfico fue Fifth Harmony y representó la última etapa de Carolina Cabello, quien abandonó el grupo el 18 de diciembre de 2016. El quinteto se volvió cuarteto y la agenda tuvo que intensificarse para demostrarles a sus seguidores que las cuatro integrantes estaban más activas y más unidas que nunca.

El panorama se veía y se escuchaba normal hasta que el 19 de marzo, fecha en la que Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui y Normani Kordei oficializaron a través de un comunicado su intención de detener temporalmente el proyecto para dedicarse a impulsar sus propuestas como solistas.

“Nos hemos dado cuenta de lo lejos que hemos llegado y agradecemos todo, mucho más que antes”, comentó el cuarteto. A pesar de la separación, sus integrantes dejaron muy en claro el hecho de que van a cumplir con toda la agenda programada como Fifth Harmony.

La experiencia exitosa de Carolina Cabello pudo haber influenciado a sus ex compañeras a tomar esta decisión. ¿Estaremos en frente de la desaparición de un grupo y del surgimiento de cuatro solistas? Ya lo veremos.