View this post on Instagram

Este viernes a las 7:00 p. m. nos unimos de nuevo con la @sinfonicadecaldas , la @filarmonica_cali , la Orquesta Sinfónica Juvenil @unab_online y la @sinfonicaeafit para estrenar "“Aire, Aire... (no puedo respirar...)” de Andrés Posada, esta obra tiene un contenido inspirado en estas difíciles épocas que vivimos en la actualidad y alude musical y temáticamente a la falta de aire: a la situación crítica de los pacientes del Covid-19; a la contaminación, la crisis ambiental y al aire cada vez más impuro que respiramos en las grandes ciudades; a la angustia e incertidumbre que sufrimos todos durante esta pandemia, en donde, muchas veces, sentimos que nos falta el aire, el aliento.