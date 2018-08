"First Time", el nuevo sonido de Liam Payne

Se trata de un EP con cuatro canciones en las que el ex integrante de One Direction exhibe su realidad actual.

Liam Payne lanzó el viernes el sencillo "First Time", que le da nombre a su trabajo en formato de EP.

Liam Payne lanzó este viernes First Time, un nuevo EP que contiene 4 canciones inéditas. El primer sencillo le da nombre al trabajo y cuenta con la participación del reconocido artista de hip-hop French Montana. (Le puede interesar: ¿Qué tan cerca está el reencuentro de One Direction?)

"Como seguro saben todos, los pasados meses ha habido grandes cambios en mi vida... Ahora escucho algunas canciones del disco que tienen ya tiempo y me resultan como de otra era. Estoy decidido a que mi disco de debut me represente completamente", explicó el británico. (Lea también: Liam Payne lanza canción con J Balvin: "Familiar")

Y añade también Liam Payne: "Me encuentro de vuelta en el estudio trabajando duro para terminar los nuevos temas. Estoy verdaderamente emocionado con la música que he compuesto y grabado. Este EP es una colección de canciones de las que me siento muy orgulloso y quiero que todo el mundo las escuche". (Además, Liam Payne y Cheryl Cole confirman su ruptura)

El EP comienza con First Time, un seductor tema de ritmos latinos en el que participa el rapero americano French Montana. El segundo corte, Home With You, es una petición para marcharse junto a su pareja a un sitio más tranquilo.

Depend On It es una desnuda balada, con un piano y la honesta y cruda interpretación vocal del exmiembro de One Direction. El cierre es Slow, un reconocimiento sincero y directo del final de una relación de pareja.