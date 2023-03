Flume en Colombia: una fiesta para los sentidos

FLUME Foto: Cortesía

Luego de un gran concierto en el Festival Estéreo Picnic 2017 vuelve a Bogotá uno de los productores más aclamados de la última década, FLUME. Disclosure, Chet Faker, Damon Albarn e inclusive Rihanna son un puñado de los grandes artistas que han trabajado con este DJ y productor. Su regreso al país se da después de aquel legendario show de 2017 y la fecha apuntada es el 25 de mayo en Carpa Las Américas de Bogotá. FLUME volverá a elevar nuestros sentidos con hits hyperpop como “Never Be Like You”, “You & Me”, “Drop The Game” y más.

Nacido como Harley Edward Streten, el australiano tiene un enfoque fresco cuando se trata de construir un paisaje sonoro inmersivo que gira en torno a la búsqueda de la libertad creativa. Derivado de un deseo de hacer lo contrario de lo que normalmente se optimiza para el algoritmo, la técnica de FLUME implica tejer capas que son atadas con introspección e intriga.

Como alguien que no busca activamente el centro de atención para él mismo, siempre hace brillar a sus colaboradores. Tras el éxito masivo de su álbum debut de 2012, el segundo álbum de Flume, Skin, le valió un Premio Grammy en el 2017. Justo antes de que el mundo se apagara por el COVID-19, lanzó Hi This Is Flume, un EP con colaboraciones de Kučka, Eprom, JPEGMafia, Sophie, HWLS y Slowthai, una producción que le valió una nueva nominación a los Premios Grammy.

Noviembre de 2022 marca 10 años desde que su álbum debut Flume batió récords en Australia y ahora vuelve a Colombia con su gira más ambiciosa en la que promete ser una de las fiestas electrónicas más épicas de 2023 el 25 de mayo en la renovada Carpa Las Américas de Bogotá.