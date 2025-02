Fonseca, Bomba Estéreo, Rawayana y otros estrenos musicales este jueves

Fonseca, Bomba Estéreo, Rawayana y The Weeknd son algunos de los artistas con lanzamientos musicales. Foto: Archivo Particular

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este jueves 6 de febrero:

La cantautora y actriz panameña presenta su nuevo sencillo, “Dos Pies Izquierdos”. Compuesta por Grimaldo junto al productor Marcos Sánchez, la canción se creó como una bachata desde sus primeras frases.

“La vida es como un baile, a veces nos lanza al medio de la pista sin previo aviso, y no tenemos de otra que bailar aún teniendo dos pies izquierdos. Lo más importante siempre es intentar y dar lo mejor de ti”, dijo la artista.

La artista originaria de Copacabana, Antioquia, y actualmente radicada en Nueva York, presenta su más reciente sencillo titulado “Turismo”. “La producción incluye samples creados por la propia artista, imprimiendo su sello personal y característico. Mila describe este tema como una “tiradera” que, aunque expresa cierta rabia, también incorpora humor, reflejando una actitud desenfadada", se lee en un comunicado.

El artista Benji Corderon lanza “Samaria”, una canción con videoclip que rinde tributo a la esencia del Caribe colombiano. El tema fue escrito por Benjamín Elí Cordero, mientras que el videoclip estuvo a cargo de la productora Macho, reconocida por su trabajo con artistas de renombre como Blessd, Juan Duque, Esteban Rojas, entre otros.

“Con este lanzamiento se sigue construyendo en ascenso la carrera artística de Benji Cordero, ya quien sigue trabajando y preparando más música, prometiendo sorprender con nuevas y emocionantes propuestas sonoras, demostrando su habilidad para crear letras conmovedoras y melodías pegajosas; consolidando su reputación como artista en la escena musical latina”, se lee en un comunicado.

El cantante colombiano Jesda presenta su más reciente proyecto musical, “Live Session Shakira”, una reinterpretación de dos de los temas más icónicos de la estrella barranquillera.

“Cuando llegaba del colegio siempre encontraba a mi mamá cantando las canciones de Shakira a todo volumen. Decidí hacerle un homenaje a mi madre y a la música de Shakira por inspirar y ser un pilar en la música latina y en el mundo”, dijo Jesda.

El rapero argentino Trueno y el colombiano Feid se unieron para la canción “Cruz”. La colaboración mezcla la jerga urbana de sus países con una historia de traición, decepción y resignación amorosa.

El tema fue compuesto por ambos artistas y grabado en Madrid, España. El videoclip, grabado en Miami, es dirigido por Zak Tassler, reconocido por capturar la esencia de la música urbana en sus producciones.

El artista canadiense lanzó su sexto álbum de estudio, titulado “Hurry Up Tomorrow”. El disco contiene apariciones especiales de Justice, Anitta, Travis Scott, Florence and the Machine, Future, Playboi Carti, Giorgio Moroder, Lana Del Rey y Swedish House Mafia.

“Hurry Up Tomorrow” sirve como final de la trilogía de álbumes de The Weeknd que incluía “Dawn FM” y “After Hours”.

La agrupación colombiana Bomba Estéreo y la venezolana Rawayana, que ganó Grammy en días pasados, se unieron a Astropical para la canción “Me Pasa (Piscis)”. “El primer sencillo de un proyecto que combina los mundos de la astrología y los ritmos tropicales”, se lee en un texto de la revista Billboard.

“La canción, que fusiona afrobeats con sonidos de la gaita colombiana y una línea de guitarra nostálgica, hace referencias a la champeta colombiana, las arepas venezolanas y canciones de Juan Luis Guerra al hablar de una atracción irresistible entre dos personas que están listas para emprender juntas su viaje”, agregan.

El cantante colombiano lanzó el videoclip de su nueva canción “Que Suerte Tenerte”. El video fue grabado para la boda de una fanática del músico, que le había expresado de su deseo de que la canción sonara en su día especial.

“A Isabella la conocí hace como 10 días coma en un vuelo Miami-Bogotá. Se acercó, me dijo que mi música significaba mucho para ella. Y me dijo: ‘me caso en 8 días y tu canción va a ser la de mi matrimonio oficial, la que voy a bailar’ y dije… vamos a sorprender a Isabella…“, dijo el cantante.