Foo Fighters, Jay-Z y Tina Turner, entre los nominados al Salón de Fama del Rock

La institución anunció este miércoles la postulación de 16 artistas, dentro de los que se pueden mencionar Iron Maiden, Rage Against the Machine, Chaka Khan, Carole King y Fela Kuti.

Foo Fighters, Jay-Z y Tina Turner figuran entre los 16 artistas y grupos nominados a entrar este año en el Salón de la Fama del Rock & Roll, señaló este miércoles la institución en un comunicado.

Junto a estos tres nombres también aparecen como candidatos Mary J. Blige, Iron Maiden, The Go-Go’s, Rage Against the Machine, Kate Bush, Devo, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Todd Rundgren y Dionne Warwick.

Siete de los 16 nominados de este año serán candidatos a entrar en el Salón de la Fama por primera vez: Foo Fighters, The Go-Go’s, Iron Maiden, Jay-Z, Mary J. Blige, Fela Kuti y Dionne Warwick.

El resto fueron nominados en anteriores años, pero no seleccionados finalmente, y repiten en esta ocasión.

El requisito fundamental para poder acceder a este prestigioso club estipula que la primera grabación del artista o banda en cuestión debe haberse editado al menos hace 25 años.

Más de mil personas, que incluyen a historiadores, miembros de la industria musical e integrantes del Salón de la Fama del Rock & Roll, votarán para escoger a los premiados.

En el proceso de elección también podrán participar los seguidores de la música a través de una votación en internet disponible en el sitio web de la organización.

Los nombres de los homenajeados en 2021 en el Salón de la Fama del Rock & Roll se darán a conocer en mayo y la ceremonia de tributo se celebrará en Cleveland (EE.UU.) en otoño.

Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inchs Nails, The Notorious B.I.G. y T-Rex fueron los que se impusieron en la última votación y entraron en esta institución en 2020 por medio de una ceremonia virtual debido a la pandemia.