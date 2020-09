En el marco del Bogotá Music Market (BOmm) se realizará el conversatorio virtual “Volver al Bronx: el hip hop como lenguaje de mediación”, con la participación del Colectivo Free Soul, integrado por jóvenes exhabitantes de la antigua calle del Bronx.

El Bogotá Music Market (BOmm) es un espacio diseñado para que músicos, compositores, productores, agencias, empresarios, marcas, disqueras y editoras descubran nuevas oportunidades de negocio y aprendan sobre las últimas tendencias en la industria de la música.

En el marco de este evento se realizará este jueves 17 de septiembre, entre 10:00 a.m. y 11:00 a.m., la charla virtual Volver al Bronx: el hip hop como lenguaje de mediación, que contará con la participación de Yan Carlos Guerra, John Smith y Winder Jojoa, tres jóvenes ex habitantes de la calle del Bronx e integrantes del Colectivo Free Soul, quienes encontraron en la música y en el arte una manera de salir adelante y ayudar a otros.

Los integrantes de Free Soul se vincularon al Co-Laboratorio de Creación y Memoria La Esquina Redonda, un espacio de creación de oportunidades y de desarrollo local que hace parte del Proyecto Bronx Distrito Creativo que lidera la Alcaldía Mayor de Bogotá por medio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y que en su primera fase, fue conceptualizado en convenio con el Museo Nacional de Colombia.

Es por esta razón, que junto con Susana Fergusson de la FUGA, y de Andrés Góngora del Museo Nacional de Colombia, los tres integrantes de este colectivo musical protagonizarán la charla virtual Volver al Bronx: el hip hop como lenguaje de mediación, en la que abordarán temas como memorias urbanas, reconstrucción de tejido social, arte hip hop y empatía, investigación acción y trabajo comunitario.

“Todos conocemos parte de la historia del Bronx, pero no la huella de arte que tenía este territorio. En este espacio, donde transcurría la vida de muchos habitantes de calle, hubo también espacio para la música, la amistad y la esperanza. Desde la FUGA estamos trabajando para reconstruir la memoria de este territorio y la creación de vínculos con las comunidades de su entorno. Por ello, el Colaboratorio de Creación y memoria La Esquina Redonda será un espacio de reconciliación y construcción de sociedad para potenciar la vida y la creación, imaginando así otros mundos posibles. Volver al Bronx será un sinónimo, ya no de violencia, sino de inclusión y un aporte a la resignificación del centro de la ciudad”, señala Adriana Padilla, directora de la FUGA.

Free Soul y su canto comunitario

En 2017, el Instituto Distrital de las Artes lanzó la Beca Bogotá diversa, y la propuesta ganadora fue la iniciativa “Renovando el olvido”, que contó con el apoyo del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), los jóvenes de la Casa La Rioja y la agrupación de hip hop Free Soul. El proyecto buscaba desarrollar un proceso de investigación etnográfica y creación artística inspirado en las narrativas y experiencias de ex-habitantes de calle. El resultado fue la elaboración de una maqueta de gran formato que retrata la realidad de lo que fue la “L” o “calle del Bronx” que está expuesta en la sala Hacer Sociedad del Museo Nacional.

En 2019, Free Soul participó en la estructuración del guion museológico de La Esquina Redonda con el tema Vehículo del tiempo, en el cual se narra en jerga rapera la historia de 200 años de vida callejera en Bogotá. El trabajo fue desarrollado por la FUGA y el Museo Nacional de Colombia.

El trabajo de Free Soul, traducido al lenguaje del hip-hop y a diferentes estrategias de curaduría participativa, ha permitido la circulación de contra-narrativas en espacios dedicados al arte y la cultura y la generación de un proceso de inclusión social que se ha convertido en uno de los ejes estratégicos del Bronx Distrito Creativo.

Puede inscribirse a la charla en:

https://zoom.us/webinar/register/WN_nzZLqnjVRTOgf1UirDyiRw