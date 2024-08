Freedom Festival anuncia su primera tanda de artistas para 2025 en Medellín

El Festival Internacional de Música Avanzada Freedom llega a su edición número 16 con 40 artistas invitados, al que se espera una asistencia de más de 20 mil personas. Foto: Cortesía

El Freedom Festival anuncia la primera tanda de su programación para su edición número 16, que se llevará a cabo a finales de febrero del próximo año. El evento contará con la participación de figuras de la música electrónica global proveniente del Reino Unido, Suiza, Alemania, entre otros países, quienes debutarán en esta edición.

El encuentro se dará durante 3 días, exactamente el 21, 22 y 23 de febrero del 2025 en su sede habitual en Medellín, Plaza Mayor, donde se espera una asistencia de más de 20 mil personas junto con los 40 artistas invitados, durante una semana de actividades y 3 días de festival.

“Exponentes nunca antes vistos para abrir la mente en los tres escenarios y puestas en escena de avanzada, una agenda alternativa y académica robusta se suman al certamen con una oferta de sonidos provenientes de todos los rincones del mundo con el propósito de unir generaciones y educar oídos hacia vertientes y experiencias más futuristas y avant garde“, expresa la organización.

Line up Freedom Medellín 2025

Los artistas que debutarán por primera vez en Freedom Festival son:

Jerome Hill: comandante pionero del underground de inglés, y quién mejor personifica el espíritu rave de la música moderna por su técnica scratching en mezclas a tornamesas.

Regis: una de las columnas indispensables del techno mundial de corte industrial.

Deetron : el ícono del techno suizo, quien además parte de los productores más alabados del mundo.

Dario Zenker: una de las figuras de la música de baile más experimental dueño del respetado sello Ilian Tape.

Samuel L Session: quien ha hecho parte de la raíz de la cultura latin groove desde principios de siglo en Colombia y que en esta ocasión estará presentando por primera vez su live.

También se destaca el live del dúo alemán Extrawelt, Polygonia , Mareena y mucho otros artistas más.

Como de costumbre, serán tres escenarios dispuestos para esta edición: MEDELLÍN AND BEYOND, donde primarán los sonidos más abstractos y futuristas; MAIÁ, epicentro de la rave y la música ecléctica; y ADN, un escenario para artistas locales y colombianos. También paneles académicos, talleres, conferencias, conciertos en vivo de música ambiental, y un after hours el domingo 23 de febrero.

Dentro de la oferta nacional se encuentran productores de la nueva ola como Santiago Angel, 98rpm, artem, APØLLØN, Auditory, Esteban Miranda, Insen Live, Insanity CircLe, Jericho, Nøaar, Pae.Z, Sensor Atmospheres, Thyme, Sanchez Jr, y más.

Boletas Freedom Medellín 2025

Las entradas están disponibles desde $122.222 en medellinstyle.com, lugar donde además se podrá consultar toda la programación y los detalles del encuentro de la música electrónica en Medellín.