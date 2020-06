Gabriel Pagán presenta su nuevo álbum: “Made in RD”

Redacción música

El cantautor dominicano Gabriel Pagán presentó su nuevo álbum musical: Made in RD. Un proyecto que el mismo artista describe como real, orgánico, autentico y, principalmente, creado en cuarentena.

El trabajo discográfico contó con la participación de reconocidos arreglistas y productores como Manuel Tejada, Polo Parra, Ronny Cruz, Lewis Pickett y la masterización de Kevin Peterson. (Lea: El cantante dominicano Gabriel presenta "Morisoñando", su nuevo álbum)

“Made in RD me muestra tal como soy. Me representa como me encuentro emocionalmente, sin caretas ni pretensiones, es una combinación de colores, una esencia dominicana y muy criolla”, indicó Pagán.

Según el artista, el disco lleva a su público por un viaje de sonidos que empiezan en las raíces del merengue con guitarra, güira y tambora. (Lea también: Cazzu: el “alter ego” de Julieta Cazzuchelli)

La producción comprende siete temas inéditos en los que se encuentran Contigo no me da miedo, al lado de la venezolana Oriana Lucas, y Si tú no vuelves con Piwaiti.

“Dime qué hacer” es el primer corte promocional de Made in RD, una composición de Pagán que nació en un momento de reflexión y análisis personal, dando vida a una declaración de amor. El sencillo fue grabado de forma orgánica y natural, en la sala de su casa, reuniendo en él la esencia y sentimientos del cantante.

Listado de canciones de Made in RD:

1. A pasito lento

2. Dime qué hacer

3. Quiéreme

4. Si tú no vuelves Feat Piwaiti

5. Cómo le hago

6. Pequeña

7. Contigo no me da miedo Feat Oriana Lucas