Galy Galiano anunció que se retira de los escenarios

El cantante colombiano Galy Galiano anunció este sábado, en medio de su presentación en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá que, tras más de cuatro décadas de carrera artística, se retirará de los escenarios.

“La última y nos vamos” fue la frase que proyectaron las pantallas en el escenario del FEP luego de que el cantante diera el anuncio. En medio de aplausos y ovaciones, el público despedía a Galiano, que sostenía la bandera de Colombia.

La historia de Galy Galiano

Carmelo Galiano, su abuelo y quien le heredó su nombre, llegó a Colombia huyendo de la guerra que se instauró en el viejo continente. Al llegar a estas tierras conoció a Elisa Hernández, con quien construyó un hogar entre las calles de arena de Rincón Hondo y Chiriguaná, en el César.

Fue allí donde nació una dinastía profundamente influenciada por las letras en todas sus formas. De hecho, fue con un poema con el que el padre de Galy Galiano conquistó a su madre. En Chiriguaná, un lugar considerado por muchos como el sitio donde se apareció la Virgen de Chiquinquirá, Galy Galiano aprendió lecciones esenciales de vida, incluyendo la de hacer música.

Han pasado ya cinco décadas de trayectoria, y lo que transmite no genera unanimidad, pues ha cantado ranchera, salsa, balada y música norteña.

En 1981 lanzó Frío de ausencia, su primer álbum -y por el que muchos colombianos lo reconocen hasta el día de hoy-. En 1983 siguió con Alma solitaria, que lo afianzó como cantante. En 1985, publicó A manos llenas, seguido por Brindemos en 1986. En 1988, presentó Celoso.

Durante los años 90, su popularidad creció con discos como Dos corazones (1990) y Tu amor es fuego (1991). En 1992, lanzó Solo salsa, y en 1993 sacó Tres palabras y Sin fronteras. En 1994, presentó Mi son latino y Amor de primavera. A lo largo de la década, siguió lanzando álbumes como Me bebí tu recuerdo (1996), Deseos y Bebiendo para olvidar (1997), y No volveré a casarme (1998).

En los años 2000, Galiano lanzó Galy Galiano (2000) y El sentimental de la salsa (2001). En 2004, sacó La otra cara de la moneda y en 2006, Las clásicas de Galy Galiano y Un solo sentimiento. En 2010, apareció Galy, y en 2013, celebró sus 30 años de carrera con 30 años. En 2016, lanzó De gala, y también publicó los sencillos Mi obsesión y Felices los 5.

Por motivo de su presentación en el Festival Estéreo Picnic, el cantante conversó con El Espectador.

¿Por qué Galy Galiano no sólo le canta a un género?

Siempre me he dejado llevar por el impulso. A veces es bueno, otras no tanto, pero en mi caso ha sido positivo. Hacer las cosas con emoción te inspira, y eso puede hacer que salgan mejor. Experimenté con géneros como balada, ranchera, salsa y más, y cada estilo atrajo a su propio público. Algunos me conocieron por el norteño, otros por la salsa, y al final la gente aceptó que Galy Galiano es uno en todo su formato, llevando a los conciertos una variedad de emociones y experiencias.

¿Cuál es su idea sobre el éxito?

Es difícil definir el éxito, especialmente en la música. Si lo asociamos con vender discos o ser reconocido, eso es solo una parte. El éxito es un conjunto de cosas. Por ejemplo, con ‘Frío de ausencia’, el verdadero éxito no fue solo el éxito comercial, sino el impacto personal. He encontrado personas que me dicen que con esa canción se enamoraron, formaron familias y tienen hijos a quienes aman. Ese es el verdadero éxito: una conexión genuina con el público, un cariño mutuo y duradero. Una canción que le hable al odio a las personas.

