Este #JuevesDeTeatroDigital, 5 de noviembre 8 p.m., no te pierdas la transmisión de la obra de 'Gianni Schicchi’, de Giacomo Puccini. La ópera cómica será interpretada por La Orquesta Filarmónica Juvenil de la @filarmonibogota, con la coproducción del #TeatroMayor y la @operadecolombia, y el apoyo del @mincultura. Vive esta experiencia a través de www.teatrodigital.org o en nuestra página de Facebook. Con Bancolombia hay #UnaEntradaParaTodos. Seguimos creando junto a los artistas nacionales y este es uno de los espectáculos que se grabaron en el #TeatroMayor durante la pandemia, cumpliendo cada detalle de nuestro protocolo de bioseguridad.