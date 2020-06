Gloria Estefan estrena la canción “Cuando hay amor”

Es el primer sencillo del álbum "Brazil305" que lanzará en agosto próximo.

Tras siete años sin nuevas producciones discográficas, Gloria Estefan anuncia su nuevo disco, “Brazil305”, con “Cuando hay amor”, un sencillo a golpe de samba que describe como “una celebración musical del poder singular del amor en todas sus expresiones”. (Le recomendamos: Gloria Estefan transforma su clásico “Get on your feet” por “Put on your mask”).

El álbum, que verá la luz a nivel mundial el 13 de agosto, tendrá cuatro temas inéditos, entre los que se incluye “Cuando hay amor”, y también nuevas versiones de los “éxitos más queridos” de Estefan fusionados con ritmos brasileños, según ha señalado este viernes Sony Music en un comunicado en el que se recogen declaraciones de la artista cubano-estadounidense.

El primer adelanto de “Brazil305”, disponible en todas las plataformas digitales, es una mezcla de la Samba de Roda, variante musical originaria del estado brasileño de Bahía, con “ritmos e instrumentos que suenan por toda Sudamérica, especialmente en Colombia”, explica Gloria Estefan.

PUBLICIDAD

“Cuando hay amor” es una producción de Emilio Estefan, ganador de 19 Premios Grammy, y de Nicolás Tovar y Andrea López.

Además de la música, el videoclip también homenajea a la cultura brasileña, pues destaca "los movimientos y el canto de los lindos bahianos, quienes son importantes representantes históricos de la cultura de la samba", en palabras de la cantante.

Con más de cien millones de discos vendidos en todo el mundo, siete Grammy y treinta y ocho canciones situadas en el número uno de las listas de éxitos de Billboard a sus espaldas, Gloria Estefan mantiene su lugar como una de las artistas más exitosas de la historia de la música latina.