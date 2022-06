Gloria y Goyo: dos voces, un solo corazón

Goyo asegura que la presentación le suma a su crecimiento personal, pero que no es determinante para su propuesta como artista. / Pipe Jaramillo / Cortesía: Paola España Comunicaciones Foto: pipe jaramillo

Gloria Martínez y Goyo comparten los miedos y la timidez. Goyo es más melódica, mientras que Gloria tiene la intención de llevar el rap al extremo. Para ambas, ChocQuibTown es su casa matriz, aunque en el caso de Gloria no la representa en su totalidad y por eso creó su proyecto como solista.

Gloria, como ella misma y como Goyo, tendrá la misión de presentar los Premios Heat en República Dominicana, lo que implica un reto significativo para la artista. Conversamos con ella en la antesala de su debut en esta área de la comunicación.

En esta séptima edición de los Premios Heat, usted tendrá un rol muy diferente, porque será una suerte de anfitriona. ¿Cómo recibió esta invitación?

Esta invitación me llegó como un reto. Como artista, me gusta estar metida en todo y pienso mucho en dónde quiero estar, así que me dediqué a explorar qué era eso de presentar y me encontré con que lo más importante en ese rol es ser uno mismo. En realidad, no me quedó nada complejo porque llevo bastantes años siendo yo misma, así que tengo la mente clara en que si me equivoco, voy a sonreír para salir de ese mal momento.

Dicen que lo importante al presentar no es no equivocarse sino salir bien de esa equivocación, ¿usted ahora como presentadora qué opina?

Tienen toda la razón, incluso pasa lo mismo en la música. Muchas veces sobre el escenario se me olvida la letra de la canción y muy pocas personas se dan cuenta de lo que sucedió. Tal vez como presentadora haré lo mismo, pero espero no equivocarme mucho.

¿Estar de este lado de la comunicación le ha aportado algo a la cantautora?

Como artista, no siento que me aporta mucho el rol de presentadora, pero a mí como ser humano sí que me ha ayudado, porque yo estoy llena de miedos y he sido muy tímida, así que este reto me ha mostrado otras facetas mías que me suman como persona.

Su proyecto como solista está empezando. ¿Se ha dado cuenta de que hay cosas que quiere decir como Gloria y no como Goyo, de ChocQuibTown?

Totalmente. Cuando hay tres personas dentro de un grupo, no hay tiempo para hablar de la vida de uno de sus integrantes. Como Gloria tengo más espacio, ChocQuibTown para mí es una casa matriz, es mi escuela, por eso por mi creación no pasa nada que no escuchen mi hermano Slow y Tostao, así muchas cosas hayan cambiado en nuestras relaciones personales. Con este proyecto he entendido que nada en la vida es continuo y me ha permitido hablarles a las mujeres de manera directa.

Con su proyecto como Gloria tiene la oportunidad de rapear mucho más, ¿cierto?

Así es... aquí sí que rapeo y eso me tiene feliz. Era un sueño que tenía desde hace años y ahora me propuse el reto de sacarlo adelante. Recuerdo que mi primer rap fue “Somos Pacífico”, pero ahí en 2002 me tocaba explicar cuándo estaba rapeando y cuándo hablando, ahora es totalmente diferente.

¿El proyecto de Gloria como solista y ChocQuibTown son 100 % compatibles?

No pueden ser 100 % compatibles, porque si lo fueran yo no exploraría otros rumbos. Me siento muy feliz del camino que hemos recorrido como banda, porque empezamos muy pequeñitos, ahora Goyo es una mujer adulta, con una hija, que está soltera en este momento y todo eso hace parte de mi proyecto. Soy mujer, soy rapera, soy hip hop, soy Colombia, soy negra y esa es mi vida. Siempre trato de que haya una buena sinergia entre Goyo y Gloria.

¿Qué proyectos vienen?

Vamos a tener muchos shows con ChocQuibTown en Estados Unidos y estaremos con Carlos Vives en Suiza. Además, estoy preparando un nuevo material para fortalecer el proyecto. Creo que los frutos del trabajo se empiezan a ver.

