Glosario de trap, rap y reguetón: conozca el significado de la jerga de estos géneros

Gucci: Usado como sinónimo de algo excelente o de alta calidad. El trap suele mencionar algunas reconocidas marcas de lujo para enfatizar el sentido de sus frases. En este caso, decir que “está todo Gucci”, es una manera de decir que está todo “muy bien”. Su uso también se origina en Gucci Mane, artista trap estadounidense, pionero y referente para muchos de los cantantes de trap actuales. Ejemplo: “Estoy bien Gucci, no me importa lo que digan”.

Hustle: Del inglés, se refiere al esfuerzo constante por salir adelante, usualmente en un contexto de lucha económica. Ejemplo: “Siempre en el hustle, no hay tiempo para descansar”.

La mafia: Metáfora para referirse al grupo cercano, los amigos o el equipo. Ejemplo: “Con la mafia siempre al frente, no fallamos”.

Frontear: Hace referencia a ir de frente o encarar. Fronteo, derivado del verbo frontear, es un término arraigado en el argot del reguetón y la música urbana. Define la actitud de mostrarse superior ante los demás, de manera vanidosa, alardear de poder y estatus. Ejemplo: “Me quieren frontear. Mami, tengo un montón. Palos tengo un montón. Clones tengo un montón” (letra canción de Duki “Si quieren frontear”) o “Si me da con frontear, no me soporto”, lo que canta Bad Bunny en su canción 25/8.