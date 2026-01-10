Gondwana regresa a Bogotá: fecha, lugar, precios y más sobre su concierto

I-Locks Labbé, bajista y líder de Gondwana, banda chilena de reggae. Foto: Instagram @gondwanachile

Gondwana confirmó su regreso a Bogotá y la noticia tomó por sorpresa a los seguidores del reggae en Colombia. La banda chilena anunció que la capital colombiana hará parte de su ‘Mañana vuelve a ser hoy Tour’, una gira con la que continúa celebrando su trayectoria y el vínculo que ha construido durante años con el público latinoamericano.

El anuncio se dio a conocer a través de sus canales oficiales y rápidamente generó expectativa entre los fanáticos, que desde hace tiempo esperaban una nueva presentación del grupo en la ciudad.

¿Dónde y cuándo es el concierto de Gondwana en Bogotá?

El concierto se realizará el 18 de abril de 2026, como parte de su actual gira internacional. La cita será en Lourdes Music Hall, un recinto reconocido por albergar conciertos de mediano formato y por su cercanía con el público.

La apertura de puertas está programada para las 8:00 p. m., mientras que el espectáculo iniciará a las 9:00 p. m. La organización del evento informó que el ingreso estará habilitado únicamente para mayores de 18 años, requisito indispensable para acceder al recinto.

Lourdes Music Hall está ubicado en la carrera 13 No. 64-56, al norte de Bogotá. La ubicación final dentro del lugar dependerá del tipo de entrada adquirida y del orden de llegada el día del evento, ya que el ingreso se organiza bajo esa modalidad.

Precio de entradas para el concierto de Gondwana en Bogotá

La boletería para el concierto de Gondwana en Bogotá se habilitó en dos etapas de venta, con localidades General y VIP. En la primera etapa, la entrada General tiene un valor total de $106.000, mientras que la VIP cuesta $136.000. Ambos precios ya incluyen los cargos por servicio e impuestos.

Para la segunda etapa, los costos aumentan. La entrada General pasa a $126.000 y la VIP a $156.000, valores que también contemplan los cargos adicionales correspondientes. Las entradas estarán disponibles hasta agotar existencias.

La compra de boletería se realiza exclusivamente a través del enlace dispuesto por la organización. Para resolver dudas adicionales sobre el evento, se habilitó la línea de contacto 323 809 7043, donde los interesados pueden obtener más información relacionada con el concierto y el proceso de ingreso.

Cabe recordar que Gondwana es una de las bandas más representativas del reggae en español. Canciones como Sentimiento original, Armonía de amor, Felicidad y Verde, amarillo y rojo han marcado a varias generaciones y suelen ser infaltables en sus presentaciones en vivo.

