Gorka Urbizu: “Estamos en una vorágine donde la música nos entra por los ojos”

Gorka Urbizu actuará por primera vez como solista en el marco del BIME en Bogotá, este 8 de mayo. Foto: Ibai Arrieta

Cuando me hablaron de Gorka Urbizu con lo primero que lo asocié fue con las lenguas indígenas en Colombia. Cantar en euskera es el equivalente a cantar en wayuú, embera o en cualquiera de las otras lenguas que existen en este país. También pensé, a priori, que era una forma de limitar el alcance de su propuesta musical, aunque también una forma rebelde y orgullosa de marcar su identidad. Como si un wayuú que hablara perfectamente el español, prefiriera interpretar en su lengua materna y no en la impuesta.

El euskera ha tenido varias prohibiciones en la historia española, siendo una de las lenguas más antiguas de continente europeo. El franquismo atizó esa prohibición en el último siglo, sin embargo, el euskera parece estar destinado a no desaparecer. La escena musical en esta lengua ha sido alimentado desde entonces por los vascos. Gorka, desde sus 14 años, ha hecho parte de ella.

—¿Decides cantar en euskera como un acto político o cuál es el motivo?

—Realmente para mí no ha sido una elección. Es mi lengua materna. No fue una acción política en sí, sino que me surgió de forma natural. Es verdad que una vez que cantas en una lengua minoritaria entras en una especie de resistencia, porque evidentemente, a priori, el alcance es menor. Tienes que hacer el doble de trabajo para obtener resultados y a mí eso no me importa tanto. Ojalá mi música llegará lo más lejos posible, pero no estoy dispuesto tampoco a hacerlo a cualquier precio. La música puede trascender cualquier lengua, lo que hay que hacer es música de calidad.

A Gorka también le gusta la idea de que no haya una hegemonía musical, que, por el contrario, se abra espacio de música en otros idiomas y lenguas, en los distintos géneros musicales. En su página web ha dispuesto las traducciones de las canciones de su más reciente álbum, “Hasiera bat” (Un comienzo), que marca un antes y un después en su carrera. Con su anterior agrupación, Berri Txarra, estuvo 25 años, y, en este nuevo tiempo, le abrió la puerta a otras posibilidades como la producción musical e ir a conciertos, a los que antes no le quedaba tiempo.

“Necesitaba descansar física y mentalmente. Era un grupo que te exigía muchísima dedicación y mucha pasión, entonces después de 25 años decidí bajar de este tren. Dije, voy a reflexionar si realmente es lo que ahora quiero hacer o quiero enfrentarme a la música desde otro sitio y con otras etiquetas y he estado cuatro años alejado el foco mediático porque también reivindico ‘el no hacer nada’, aunque sea un privilegio”, agregó el vasco.

Hasiera bat (Un comienzo)

Un amor, una teoría, un tren, un lugar, una ventana, un color, una fascinación, una casa, un incendio y nada más. Un disco compuesto por diez canciones que pareciera, a vuelo de pájaro, ser un collage de recuerdos, que tomó cerca de cuatro años de construcción y al que, por respeto a su autor, se le debe dedicar poco más de media hora. “Si no tienes 34 minutos para escuchar el disco, pues puede que no sea tu disco, y no pasa nada, hay un montón de música”, aseveró el músico.

“Veo esto cómo una polaroid de este momento que estoy viviendo. También aquí hay mucho de búsqueda. En este tiempo no es que tuviera superclaro que el disco iba a ser así. Hay que tomar un montón de decisiones durante el camino, entonces terminas descartando un montón de ideas al tomar esas decisiones y son ideas que jamás sabrás a dónde te hubieran llevado. Por eso digo lo de un comienzo (hasiera bat), un comienzo entre muchos posibles”, expresó el artista.

La portada fue la que marcó la gestación de este disco. Gorka cuenta que vio en Instagram una publicación de un cuadro de una pintora canadiense, a quien le escribió de inmediato. La imagen reflejaba una idea descanso que comenzó a seguir en la producción del álbum. Llegó a un acuerdo con la artista y cuatro años después, entre ires y venires, lo publicó.

—Al inicio mencionabas la palabra “etiquetas”, vamos a ponerle etiquetas a este álbum.

—Definitivamente, lo anterior era más rock, pero esto también tiene algo de rock. Hay indie, algo de folk, también hay algo de pop, hay algo de no sé cómo catalogarlo la verdad, eso lo dirán los expertos. Pero para mí lo que une todo, si tuviera que describirlo, sería la crudeza. El disco es muy artesanal, muy orgánico, no hay estridencias, no hay pequeños efectos, está grabado analógicamente. También tiene un hilo estético tanto el sonido como las letras como la portada que tú decías. Hemos sacado un libro también se llama “Kaier bat” con fotos del estudio del teatro antiguo donde se grabó el disco.

—¿Qué piensas del momento que vive el rock?, para unos ha muerto y para otros, con una visión más optimista, está resurgiendo.

—Le saco el dedo a los que dicen que ha muerto. Sí, joder, llevan muchísimos años queriendo matarlo. Está claro que el foco ahora está en otro sitio, pero el rock también nació así, como siempre ha llevado la contraria, ya está acostumbrado al segundo plano. La música y las modas son cíclicas, entonces llegará un momento en que una banda con guitarra nos volará la cabeza y empezarán grupos a imitarlo. Quizá ahora no viva su mejor momento de popularidad, pero hay bandas de rock súper interesantes. Me parece absurdo querer enterrar un estilo que ha dado canciones, conciertos y momentos tan brillantes.

—Ahorita también mencionabas algo al principio de la conversación que me parecía muy rock y es eso de reivindicar el derecho a no hacer nada.

—Estamos en una vorágine donde la música nos entra por los ojos. Estamos pegados por la vista. Tenemos que tal cantidad de novedades, todo el rato es novedad y es la dictadura de la novedad. Que está bien, es súper positivo que haya nueva música todo el rato, pero a la vez se hace imposible prestarle atención a toda la música que sale. Y ahora la novedad es esto, pero a la semana siguiente ya esto se olvida y se pasa a otra pantalla y ahora es esto. A mí por lo menos me cuesta seguir esa velocidad y me genera un estrés que digo, joder, quiero quedarme a vivir en un disco o en dos canciones.

—Bonito, eso de quedarse a vivir en un disco —le corroboro—. Voy a cerrar con una pregunta que es tema de discusión en el BIME, ¿cómo ves la Inteligencia Artificial en la música?

—Me da un poco de vértigo, pero también creo que es como el miedo a la novedad porque no vemos el límite de todo esto. No quiero ponerme en contra porque sí. Creo que va a cambiarlo todo y, como siempre, también dependerá de su uso. Si se le da el uso apropiado, seguro que ayudará a hacer más música y a lo mejor la distribución, pero tampoco me imagino un mundo donde las máquinas hagan música.

***

Gorka llega a Colombia luego de su paso por México, en una gira que ha denominado “Tour bat 2024″, su primera como solista. Es su segunda vez en el país en un escenario, esta vez, en el marco BIME. Cuando hablamos, aún no había subido a su primera tarima y se mostraba ansioso. “Con muchas ganas ya de dar menos entrevistas y más conciertos”, indicó al inicio de la conversación que se alargó por unos minutos. Luego dijo varias cosas interesantes y nada más.