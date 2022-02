Goyo abre su corazón y presenta a Gloria en su primera aventura como solista

La artista asegura que con este nuevo proyecto quiere aprovechar para presentar “quién es Gloria, la que está detrás de Goyo”. Foto: Vía Instagram

Desde hace 20 años ChocQuibTown está inmerso en una vorágine musical que ha llevado los ritmos del Pacífico colombiano a todo el mundo pero ahora Goyo, su líder, decidió abrir su corazón y presentar a Gloria Martínez, la mujer detrás de la artista, en su primera aventura como solista.

“Hoy quiero hablar de Goyo y de Gloria porque pienso que es el momento, porque nunca he forzado la idea de ser solista sino que es algo que me nace y siento que este es el momento adecuado para hacerlo”, dice en una entrevista con Efe la cantante colombiana, reconocida por ser precursora de la cultura negra y los ritmos del Pacífico.

(Le recomendamos: Omar Geles, ¡toque el acordeón!)

La artista, que presenta “Na na na”, su primer tema como solista, está agradecida por todo lo que significa ChocQuibTown para su vida, por todo lo que ha logrado junto a Tostao y Slow Mike, pero encontró en este momento un nuevo proyecto que quiere aprovechar para presentar “quién es Gloria, la que está detrás de Goyo”.

Goyo - Na Na Na (Official Video)

Justamente esa canción hace parte de su nuevo proyecto “En letra de otro”, que además de ser su primer álbum será un proyecto especial en el que trabajó con HBO Latino.

“Haciendo este álbum encuentro la posibilidad de mirar cuál es mi horizonte y compongo algunas canciones inéditas. ‘Na na na’ es la primera que sale (...) va a ser el sello que abre la puerta para conectarme de nuevo con mi público, que es el público que me ha visto crecer, y para abrirle la puerta a un público nuevo también”, dice.

Poder Femenino

Para darle paso a Gloria, Goyo eligió “Na na na”, un tema que habla de una mujer y su libertad al tomar sus propias decisiones.

Su idea es contar una historia que ella haya podido vivir, pero que al mismo tiempo “otras mujeres hubieran podido vivir”.

“Eso es lo que me parece bonito de encontrar esta canción, poder hablar de la historia de una mujer, hablar en primera persona y mostrando nuestra fuerza”, afirma la artista y agrega que la protagonista no es “una mujer complaciente” sino que, por el contrario, busca lo que quiere.

(Le puede interesar: La agrupación vallenata Los Diablitos regresa con una nueva generación)

El videoclip, realizado por Kree8 Productions del colombiano Simón Brand, recalca que Goyo está “sola” y es allí donde busca reflejar su “arte”, “un arte donde podemos crear mundos imaginados y volverlos realidad”.

Goyo, según dice, despliega en este video su “fantasía futurista”, que siempre que puede la muestra pero que en esta ocasión es más “especial” porque revela “a una mujer sola en su propio universo, donde ella es la reina, donde hay oscuridad y hay luz, muchos matices bonitos”.

Un proyecto global

En “En Letra de Otro”, el documental de HBO que saldrá al aire en América Latina el 4 de marzo, Goyo ofrece “mucho amor”, pues dice que es “un proyecto global que recoge muchos momentos importantes” de su vida.

“Habla de Gloria, de la niña que vivía en Condoto (en el selvático departamento del Chocó), habla del recuerdo del papá melómano que me ponía a organizar los LP y de cómo yo me enamoro de la música, cómo nace mi nombre, lo importante que es la salsa en mi música, cómo yo paso de un género a otro sin problema teniendo mi misma línea”, explica.

Espera que además de llegar a Colombia y a EE.UU., el documental sea visto donde usualmente no llega la música de ChocQuibTown para inspirar a los niños.

“Estoy contenta de cargar un proyecto como este, tan brutal, tan importante y poder contar mi historia, es una oportunidad que no tienen muchos artistas de contar en un documento quién eres, de dónde vienes y mostrar un poquito para dónde vas”, añade.

Polémica por artista Afrolatino del Año

Una polémica se desató en diciembre porque J Balvin fue elegido como “artista afrolatino del año” en los Premios de Entretenimiento Africano de EE.UU. (Aeausa, por sus siglas en inglés) y agradeció el reconocimiento, algo que fue criticado por colegas que consideraron que es un “desubicado”.

Precisamente Goyo dijo entonces en su cuenta Twitter: “Si quieren saber mi opinión: Creo más en los Grammys que en está mierda”.

En ese sentido y tras casi dos meses desde que comenzó la controversia, la artista afirma que entonces no hablaba “de una manera personal contra un artista u otro, porque de hecho todos merecemos respeto, pero a veces se toma así porque uno trata de ser muy real”.

“Creo que es importante, cuando uno tiene la oportunidad y la plataforma, hablar de temas que son importantes para la gente, como la representación, la falta de oportunidades que ha habido para muchos artistas afro”, explica.

Es por ello que considera que lo dicho fue “un jalón de orejas a la industria musical” para que sea más “ética”.

“Si los artistas nos quedamos callados ‘porque te ves más bonita callada’, porque los artistas no hablamos de las cosas políticas y no nos metemos en eso porque no somos seres humanos (...) Goyo no va con eso”, concluye.