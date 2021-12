Greeicy anuncia su gira “Amantes Tour, Att: Amor” junto a Mike Bahía para 2022

Greeicy y Mike Bahía. Foto: Cortesía

Greeicy y Mike Bahía se han convertido en una de las parejas más estables y reconocidas de Latinoamérica, llegando a inspirar a miles de corazones que ven en ellos un ejemplo de amor verdadero; hoy presentan el anuncio más importante de sus vidas “ATT: Amor”.

Como un regalo para sus seguidores quienes han vivido de cerca su historia desde el principio, la pareja por medio de un emotivo video musical encontró la manera perfecta de compartir y celebrar junto a ellos la noticia de la llegada de un nuevo miembro a su familia que cambiará su vida personal y la manera de ver el mundo. ”ATT: Amor” refleja su experiencia personal, la expectativa y alegría que generan los nuevos retos, siendo a su vez una canción para festejar la vida.

“Esta experiencia que se viene significa una oportunidad para aprender, crecer, trascender y volver a ser niños, siento que hoy en dia, ya después de saber lo que vamos a vivir cada vez que vemos niños, que vemos padres, decimos que rico porque los niños llegan a recordarte lo que es ser niño” menciona Greeicy.

Greeicy y Mike Bahía sorprenden con el anuncio de lo que será su gira “Amantes Tour” por Colombia y otros países, esta gira será el único escenario donde los fanáticos podrán compartir de cerca el crecimiento de este nuevo ser y vivir junto a Greeicy la faceta de mamá en su máximo esplendor cumpliendo su sueño de conectar esa nueva vida con la pasión que los hace vibrar.

Greeicy y Mike - Att: Amor

“Yo algo que desde siempre he hablado con el equipo de trabajo y con Mike, es que no sabíamos cuándo llegaría esta experiencia, que en algún momento de la vida llegaría, pero siempre les dije, yo necesito estar en una tarima con mi barriguita, necesito que mi bebé, viva conmigo esta experiencia así de conectado con eso que a mí tanto me apasiona y compartirlo con la gente, que al final ha sido testigo de nuestra historia” afirma la artista caleña.

Sin duda alguna, el 2021 fue un año de aprendizaje y éxito para ambos artistas, quienes esperan seguir inspirando a su público con ejemplo desde su vida y su música.Estas serán las fechas y ciudades que Greeicy y Mike visitarán en su gira “Amantes Tour”, donde celebrarán esta nueva experiencia de ser padres.