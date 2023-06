Greeicy presenta a “Yeliana”, el alter ego de su nuevo proyecto musical

A través de la voz de Yeliana, pretende recordarle a sus fans que las mujeres son increíblemente resilientes, capaces y valiosas. Foto: Cortesía

Greeicy, una de las estrellas de pop femenino más queridas en la actualidad, ha inspirado a fanáticos de todo el mundo con su talento y carisma natural. Ahora, poniéndose en la piel de su poderoso alter ego Yeliana, se embarca en un nuevo viaje, presentando su doble sencillo “Que Me Quiera-Lokita”, los primeros cortes de lo que será su nuevo proyecto audiovisual.Cuando la artista caleña se convirtió en madre y dió a luz a Kai, que ahora tiene un año de edad, la galardonada comenzó a ver el mundo de una manera nueva.

Después de escuchar las historias de tantas mujeres y madres diferentes a su alrededor, sobre sus luchas, triunfos, emociones y miedos, empezó a darse cuenta de que las mujeres comparten una conexión única e incomparable que se basa en experiencias comunes y cotidianas, uniéndolas a todas de una forma muy especial.

Inspirada por la tenacidad y la valentía de las mujeres de todo el mundo, sacando fuerza y sabiduría de sus conmovedoras historias, Greeicy creó a Yeliana, una madre soltera que es la personificación del extraordinario coraje, compasión y amor que demuestran todos los días las mujeres, las que luchan por ser buenas madres, mientras persiguen sus más grandes sueños y enfrentan los desafíos más difíciles de la vida. La cantante se enfrenta a este personaje interior con toda la gracia y elegancia que la han definido como artista, y como una de las estrellas más brillantes de la música latina.

A través de la voz de Yeliana, pretende recordarle a sus fans que las mujeres son increíblemente resilientes, capaces, valiosas y que no están solas en lo que sienten y por lo que están pasando en esta vida. “Que Me Quiera-Lokita” es el primer capítulo que forma la historia de Yeliana, un lanzamiento poderoso, “Que Me Quiera” habla de tomar el control de la propia vida y de amarse uno mismo, antes de amar a cualquier otra persona.

“Lokita”, por otro lado, habla de la pasión y el deseo, en sus letras sensuales y melodías seductoras.El video oficial, filmado bajo la dirección de Paloma, comienza con “Que Me Quiera” y sigue a una Yeliana embarazada que trabaja como costurera y va de compras por la ciudad, donde ve al hombre que ama (interpretado por Mike Bahía), coqueteando con otra mujer.

Luego, en transición a “Lokita”, el videoclip transporta a los fanáticos al pasado, viendo a Yeliana y su ex amante reunirse en un bar por primera vez y el progreso de esta relación, antes de presenciar su final, después de que ella queda embarazada.Yeliana es mujer y madre, a todo dar, con este sorprendente primer capítulo, comienza a tener un tremendo impacto en el mundo de hoy, al transformar la forma en que la sociedad percibirá a las mujeres en el futuro.