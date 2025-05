Green Day regresa a Colombia. Esto se sabe de su gira por Latinoamérica

Vocalista, compositor y guitarrista principal de la banda de punk rock Green Day, durante el concierto realizado en el Parque Simón Bolívar. Foto: Mauricio Alvarado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La banda de rock estadounidense liderada por Billie Joel Armstrong anunció su gira por Latinoamérica y confirmó los países que harán parte del tour. Aunque aun no se han confirmado fechas exactas ni lugares, su regreso a Colombia después de 8 años es un hecho.

En sus redes sociales oficiales, la banda publicó un video en el que se ven las banderas de Chile, Argentina, México, Paraguay, y por supuesto, Colombia. Este tour celebra el aniversario número 30 de su álbum “Dookie” y 20 años de “American Idiot”, un disco que revolucionó la historia del rock a principios de los 2000.

Green Day en Bogotá, un concierto inolvidable

El concierto de Green Day en Bogotá el 17 de noviembre de 2017 fue un evento inolvidable para los fanáticos del punk rock. Como parte de su Revolution Radio Tour, la banda californiana regresó a Colombia después de siete años, ofreciendo un espectáculo de casi tres horas en el Parque Simón Bolívar ante más de 14,000 asistentes.

Desde el inicio, la banda demostró una conexión especial con el público. Billie Joe Armstrong invitó a varios fanáticos a subir al escenario para cantar y tocar junto a la banda, creando momentos únicos y emotivos. Uno de los momentos más destacados fue cuando un joven interpretó una canción en la guitarra de Armstrong y, al finalizar, recibió el instrumento como regalo .

El repertorio incluyó 30 canciones que abarcaron toda la carrera de la banda, desde clásicos como “Basket Case”, “When I Come Around” y “American Idiot”, hasta temas de su entonces reciente álbum Revolution Radio. La banda también rindió homenaje a sus influencias interpretando fragmentos de “Bohemian Rhapsody” de Queen y “Blitzkrieg Bop” de The Ramones .

Una banda mítica

El legado de Green Day en la música es profundo y multifacético. Han dejado una huella imborrable tanto en el punk rock como en la música popular en general.

Con Dookie (1994), Green Day llevó el punk de garaje al mainstream, inspirando a una nueva generación de bandas como Blink-182, Sum 41 o The Offspring. Lograron hacer accesible un género que hasta entonces era marginal, sin perder del todo su esencia rebelde y contestataria.

American Idiot (2004) elevó el punk a un nuevo nivel artístico y político. Fue un álbum conceptual que criticó la política estadounidense post-11S y conectó con jóvenes desencantados de todo el mundo.

Letras sobre alienación, rebeldía juvenil, ansiedad y crítica social han resonado con millones de oyentes. Canciones como “Boulevard of Broken Dreams” o “Wake Me Up When September Ends” se convirtieron en himnos emocionales de una generación.