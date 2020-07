Grupo Niche: 40 ruedas de romance, sabor y nostalgia

View this post on Instagram

Más de 100mil Nichistas y salseros del mundo conectados viendo al Majestuoso GRUPO NICHE en vivo! Gracias a todos por el cariño que nos brindan, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por las donaciones hechas para aportar con los respiradores para la hermosa tierra chocoana que tanto lo necesita, Gracias al maestro @yuri_buenaventura por su aporte con su talento y por el homenaje hecho a nuestro padre JAIRO VARELA y gracias a @CervezaAguila y @claromusicaco por tener presente la salsa colombiana para este gran concierto en homenaje a los padres. Que viva la salsa, por siempre, siempre! ⠀ ⠀ #GrupoNiche #40GrupoNiche #JairoVarela #CuarentaAños #GrupoNiche40 #CervezaAguila #ClaroMusica #DiaDelPadre