Gustavo Gutiérrez, 80 años de un romántico

Para celebrar los 80 años del compositor y cantante vallenato, la Radio Nacional lo escogió como el artista de la semana y le dedica varios especiales hasta el próximo sábado 12, que es su cumpleaños.

La lista de canciones compuestas por Gustavo Gutiérrez, que han sido éxitos más allá de los fans más furibundos del vallenato, es extensa. Sus vivencias han sido entonadas en las voces tradicionales de Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Iván Villazón y Diomedes Díaz, entre otros, pero también han trascendido para ser entonadas por Fonseca, Carlos Vives o La Billos Caracas Boys, que fue la primera agrupación en grabar una canción del “Flaco de Oro”. (Le recomendamos: Gustavo Gutiérrez, el poeta mayor del vallenato).

Confidencias, “Paisaje de sol” y “Sin medir distancias” son solo algunos de esos instantes de su vida que Gutiérrez narra llenos de poesía asociada a la tierra y al paisaje. Las crónicas de su propia existencia, como él las llama, marcan un hito en la música vallenata porque son la génesis del vallenato romántico que se alejó de un estilo más tradicional de compositores como Escalona.

A ‘Tavo’, como le dicen cariñosamente en Valledupar, se le rindió homenaje en el Festival de la Leyenda Vallenata en el año 2013, y hoy siguen buscándolo para que interprete sus canciones con ese estilo único que tiene de pararse en el escenario y dejar el alma en cada nota, ya sean las propias o los boleros que ama interpretar, desde su casa, encerrado por la pandemia, respondió afectuosamente el teléfono y recordó momentos de sus inicios.

¿Qué han significado estos 80 años y ser el artista elegido por la Radio Nacional?

Siento que he cumplido una misión con la música vallenata, porque mi misión era irme a Italia para aprender ópera y piano; pero en Bogotá una profesora me dijo que no tenía el talento ni la voz y ese viaje se vio frustrado. Y estos sentimientos influyeron para terminar componiendo vallenatos. La primera canción fue “Confidencias”, luego compuse “La Espina” que la grabó La Billos Caracas Boys cuando cantaba El Puma; además Consuelo (Araujo) y Colacho (Mendoza) me entusiasmaron y ánimo para dedicarme al vallenato romántico.

Me sentí realizado y me emocionan mucho todos los reconocimientos. Que mi música se oiga y ser artista de la semana en Radio Nacional.

¿Cómo fue empezar a componer y liderar un género como el vallenato romántico?

Me gustaba mucho la poesía. Nos reuníamos a declamar y a leer poesía con Jaime Molina, con Alfredo Araujo y otros amigos bohemios. Entonces en ese vallenato empecé a meter la poesía, aunque me dijeran que eso no era vallenato porque no narraba historias; pero yo siempre he pensado que soy un narrador que cuenta sus tristezas y nostalgias, que tengo otra forma de expresarme.

Los colegas han reconocido mi aporte a la música vallenata: y para mí es una gran satisfacción que cuatro artistas que han ganado Grammy han interpretado canciones mías. Está Fonseca, Peter Manjarrés que grabó “Aquella tarde” y “Te quiero porque te quiero”; Juan Piña quien cantó conmigo “La Espina”, y Los Hermanos Zuleta también.

¿Quién es ese cantante que mejor interpreta sus canciones?

Me han gustado todas las versiones, pero siempre he dicho que la que Jorge Oñate interpretó de “Paisaje de Sol” o “Lloraré” son mis favoritas. Pero, la canción que más lejos ha llegado es “Sin medir distancias” en la voz de Diomedes.

Pero también ha sido intérprete, las parrandas suyas son famosas, ¿cómo ha sido la faceta de cantante?

Yo tuve varios años de clases de canto para interpretar mis canciones y también con la guitarra interpreto boleros y música argentina. Eso era lo que yo cantaba con el trio Malanga cuando empecé porque mi voz es suave y sentimental. Pero, sí me gusta cantar mis canciones y todavía lo hago porque son crónicas de mi propia existencia.