“Hábitos” lo nuevo de Manuel Turizo y Arcángel

Redacción música

Arcángel se une a los hermanos Manuel y Julián Turizo para lanzar "Hábitos", sencillo que hace parte de "Historia de un capricornio", el más reciente álbum del cantante puertorriqueño.

El video fue producido y dirigido por 36 Grados y protagonizado por la modelo y presentadora paisa Laura Jaramillo. (Puede leer: El ADN de los hermanos Turizo)

"No he conocido a ninguno que pueda alterarle sus pálpitos

Como le pasa conmigo tan solo escuchando mi voz (no, no, no)

Me dijeron que pa' no recordarme ha cambiado sus hábitos (ey yeh)

Pero se engaña porque con un dedo no se tapa el sol".

Los hermanos Manuel y Julián Turizo, quienes recientemente recibieron por primera vez una nominación a los premios Billboard de la música latina, acaban de confirmar su participación en los Premios Lo Nuestro en donde presentarán, junto a CNCO, su tema "Pegao".

El sencillo es un tema compuesto por Arcángel junto a Kevin Cruz y René Cano y producido por Noise Up y Jowan.

"Por eso se pasa

Buscando a ver con quién me reemplaza

Qué fue de mí preguntan en su casa

Parece que ella nunca se va a olvidar de mí".