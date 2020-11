La cantante, compositora y activista social estadounidense nominada al Grammy sostiene que no es necesario cambiarse a sí mismo para encajar en el molde de lo que se considera una persona exitosa.

Su nombre tiene una historia más allá de lo artístico. ¿En qué momento decidió cambiar Ashley (Frangipane) por Halsey?

Hice ese cambio antes de tener una carrera profesional. Cuando salió mi primera canción Ghost, ya era Halsey. Dicho esto, nunca abandoné a Ashley. Las veo como dos personas diferentes, Halsey es la artista que presento al mundo, y en su mayor parte mis álbumes están escritos desde la perspectiva de Halsey. Sin embargo, en mi álbum más reciente, Manic, comencé a presentarle al mundo a Ashley.

¿Cree que su historia inspira a la gente?

Sí, animó a mis fans a abrazar su individualidad. He trabajado tan duro para llegar adonde estoy ahora y he estado atenta para no comprometer mi individualidad como persona o artista en el camino. Espero que mi historia le haya mostrado a la gente que no es necesario que se cambie a sí mismo para encajar en algún molde de cómo cree que se ve o actúa una persona “exitosa”.

Recientemente estrenó “Make Your Name - Be a King”, un filme que apoya la campaña de Budweiser dirigida a artistas emergentes. ¿Qué consejo les da a quienes están comenzando una carrera?

Convertirse en king se trata de mirar hacia adentro y encontrar la confianza en uno mismo, y el poder para celebrar todas las cosas que lo hacen diferente. Mi consejo es que se conozcan a sí mismos para lograr sus sueños y hagan todo lo posible por ignorar las opiniones y juicios de los demás. Cualquiera puede ser un king, pero solo tú puedes hacerlo por ti mismo.

¿Cuál es el mensaje más importante a transmitir en su más reciente video “Make Your Name - Be a King”?

Hay historias que definitivamente vale la pena contar, de eso se trata esta iniciativa. Poder llegar a inspirar a millones de personas que no saben cómo empezar, motivarlos a convertirse en verdaderos kings.

¿Algún momento sintió que era imposible ser una cantante famosa y exitosa?

Nunca sentí que dejarlo todo fuera una opción para mí. No crecí con mucho dinero, no tenía conexiones en la industria de la música ni en el mundo del arte, así que sabía que tenía que hacerlo funcionar. Incluso cuando me sentía desanimada o las cosas se estaban poniendo insoportablemente difíciles, sabía que no tenía otra opción. O tenía éxito como artista o tendría una vida insatisfactoria.

¿Cuál fue ese momento en el que Halsey se dio cuenta de que había logrado su sueño profesional?

Escribí canciones en el metro que luego interpreté en un escenario con entradas agotadas en el Madison Square Garden, fue en ese momento cuando me sentí realmente como una estrella en una ciudad que fue insaciable en algún momento.

Ahora disfruta un gran momento en su carrera, ¿cuál es el mensaje más importante para las personas que quieren marcar diferencia?

¡Les diría a los jóvenes que se involucren en su propio futuro! Ya sea que eso signifique estar en la política, el medio ambiente o cualquier otra área. La generación Z es poderosa y tiene el potencial de remodelar completamente este mundo. Espero y creo que la generación Z usará ese poder para bien y logre hacer de este mundo un lugar mejor, más habitable y más justo.

Nueva York es conocida como la ciudad que nunca duerme, ¿cree que eso le ayudó a despertar la artista tiene por dentro?

La ciudad de Nueva York a menudo se sentía como un reino en sí misma. Mis días escondidos escribiendo música en el vientre de Nueva York a menudo se sentían sombríos y sin esperanza, pero fueron coloreados con la fantasía de un día explorar la magnitud de todo y dominarlo a mi manera.