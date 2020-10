La artista colombiana habla sobre el proceso creativo de “Fui demasiado para ti”, su nuevo sencillo. Además, revela detalles de su nuevo disco, integrado por 15 canciones, en el que mostrará diversas facetas.

¿Por qué decidió lanzar “Fui demasiado para ti” ahora?

Decidí lanzar este sencillo en medio de todo este proceso de pandemia porque ya me estaba muriendo de ganas de empezar a trabajar nuevamente, y el resultado ha sido muy bonito, inesperado, porque debo admitir que también tenía mis dudas sobre si lo lanzaba o no. Hice muchas cosas durante esta etapa, escribí, me metí al estudio, aproveché al máximo todo este proceso de confinamiento.

¿Cómo ha vivido la transición entre la época de confinamiento y esta nueva realidad que nos toca vivir?

Al principio todo fue muy confuso, no sabía qué iba a pasar y sentía mucha incertidumbre, no fue fácil, pero tengo una gran ventaja, y es que siempre me he adaptado muy bien a los cambios… Así que la cuarentena no la sentí de una forma negativa, solo cambié el chip y acepté la situación; luego empecé a escribir, a componer, hice una canción que se llama Por estos días, y la idea era hacer algo para las redes sociales únicamente, pero terminó sonando en la radio también... fue muy bonito.

Es una composición de Luciano Luna. ¿Cómo fue el proceso creativo de la canción?

Conocí a Luciano (Luna) hace unos años cuando vivía en México, estuve en Guadalajara casi cuatro años, y siempre le dije que me encantaban sus canciones y su forma de componer. Recuerdo que siempre le decía: “Algún día voy a grabar algo tuyo”, y cuando escuché esta canción me enamoré perdidamente de ella, fue amor a primera vista, me encantó la temática, así que se la mostré a Iván Calderón, mi productor, a quien también le gustó, así que juntos le fuimos dando forma.

Cuéntenos un poco de este nuevo álbum…

Este tiene unos sonidos muy pop como base romántica, pero también cuenta con ingredientes y matices regionales mexicanos, que es lo que está pasando mucho en Colombia; ahora que he tenido la oportunidad de pasar más tiempo acá, me he dado cuenta de que el regional mexicano está muy posicionado y pedido por los consumidores de música popular y ranchera. Desde octubre del año pasado he trabajado en este álbum, que ya cuenta con 15 canciones.

Siempre ha estado entre el pop urbano y el regional mexicano, ¿por qué esta mezcla?

Desde El amor, que fue mi primer álbum, decidí mostrar una propuesta demasiado arriesgada para ese momento, porque era un pop medio urbano, pero también una fusión con mariachi, desde ahí empezamos a explorar dentro del mercado del pop ranchero con estos sonidos y matices regionales mexicanos.

Hay una frase en la canción que dice: “te faltó mucho qué dar”, ¿siente que en algún momento le ha faltado dar algo en esta industria musical?

Sí, claro. Pienso que mi proceso como artista ha sido complejo por esta diversidad musical que he encontrado en cada uno de los países que he visitado: Estados Unidos, México… es tanta la información musical, y soy tan crossover que me resulta difícil a veces, porque así como me encanta cantar una canción muy romántica, también me gustan mucho las canciones rítmicas y gozármelas en la tarima.

Empezó a componer a los 10 años, ¿quién fue la primera persona que le dijo que tenía el talento?

Desde los cinco tenía claro que mi pasión era la música, cuando cumplí 10 empecé a escribir canciones y mi mamá las leía, un día le hice una canción que se llama Por ella, y le encantó, pero la primera persona que me habló sobre mi talento fue un tío político que era melómano, recuerdo que me dijo que cantaba y escribía muy lindo. La primera canción que grabé en el baño con mi grabadora fue una de Celine Dion, The Power Of Love.

“Quizás” fue el primer sencillo que lanzó, ¿esperaba ese éxito?

No, la verdad fue puro instinto. Esa era la canción más rítmica del álbum, y cuando veía que la gente llegaba al estudio y empezaba a bailarla me emocionaba muchísimo. Un día llegó El Babero, un rapero panameño, la escuchó y me dijo: “Quiero hacer el rap de esa canción”. Todo se fue dando para que tuviera el éxito que tuvo, porque desde un principio le gustó mucho a la gente que la escuchaba.

¿Cómo logró complementar la música con otros roles como la actuación y el modelaje?

En mi vida todo ha llegado por accidente, jamás pretendí ser modelo ni actriz, pero fue un proceso muy bonito, empecé a hacer campañas para varias marcas, pero Mercedes Benz fue una compañía que amé, porque todo empezó con un jingle que hice para una publicidad, y terminé haciendo vallas publicitarias por toda Colombia, cuadernos, calendarios, y empecé a hacer giras por todo el país, fue muy lindo, tanto, que duramos en esa aventura como tres años.