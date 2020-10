Héctor Lavoe: canciones para celebrar los 74 años de su nacimiento

Héctor Juan Pérez Martínez (1946-1993), verdadero nombre del artista, nació en el seno de una familia humilde en el barrio Bélgica de Ponce.

Héctor Juan Pérez Martínez, nombre real de Héctor Lavoe, nació el 30 de septiembre de 1946 en el seno de una familia humilde en el barrio Bélgica de Ponce, la segunda mayor ciudad de Puerto Rico.

En la década de los sesenta se mudó a Nueva York, donde logró su sueño de ser uno de los artistas más aclamados de la música tropical.

Héctor Lavoe es considerado por algunos como el máximo exponente de la salsa, pues con su legendaria voz inmortalizó temas como “Todo tiene su final”, “Aguanilé”, “Periódico de ayer” o “El cantante”.

Antes de integrar la Fania All Stars, agrupación dirigida por el dominicano Johnny Pacheco, hizo parte de bandas como Orquesta Nueva York y Alegre All Stars.

En 1966, a punto de cumplir 21 años, cantó al lado de Pete Rodríguez, Adalberto Santiago, Tito Puente, Richie Ray, entre otros artistas, en la incipiente Fania All Stars.

En 1967 alcanzó la fama con su primer trabajo discográfico junto a Willie Colón, en el que rendían tributo a la cultura de los barrios bajos de Estados Unidos y Latinoamérica.

A finales de los años sesenta se volvió adicto a las drogas, pero en 1971 fue convocado nuevamente para grabar, junto a otras estrellas, Fania All Stars at the Cheetah.

Con Willie Colón grabó más de 18 álbumes entre 1967 y 1973, pero Colón disolvió el dueto en 1974.

Héctor Lavoe lanzó 1975 “La voz”, su primer álbum como solista. Luego estrenó la colección de “De ti depende” (1976) y “Comedia” (1978) que incluyó el clásico “El cantante”, escrita por Rubén Blades, y que le dio el apodo de “El cantante de los cantantes”.

En 1977 comenzó la mala racha para Lavoe, pues sufrió una fuerte depresión que lo obligó a internarse en una clínica mental en Estados Unidos.

En 1982 Lavoe vivió 71 días en Cali, a donde llegó escapando del mercado de la droga en Nueva York, pues su nombre estaba relacionado con el narcotráfico. (Le recomendamos: Héctor Lavoe y sus 71 días de refugio en Cali).

Una serie de tragedias familiares vivió durante el final de la década del 70 y principios de los 80. En 1988 fue diagnosticado con VIH, y ese mismo año intentó suicidarse.

En marzo de 1993 ofreció su último concierto en Nueva Jersey; murió el 29 de junio de ese año en un hospital de Nueva York.