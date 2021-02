H.E.R., así fue su presentación en el Super Bowl 2021

La cantante y compositora estadounidense de 23 años, cuyo nombre real es Gabriella ‘Gabi’ Wilson, tuvo a su cargo uno de los eventos previos del Super Bowl LV del Fútbol Americano. La artista sorprendió con su interpretación de la canción “America The Beautiful”.

La cantante y compositora estadounidense H.E.R., cuyas iniciales condensan Having Everything Revealed, se ubicó en el centro del campo de juego del Raymond James Stadium e interpretó America The Beautiful, como parte de los eventos previos al Super Bowl LV del Fútbol Americano, que se lleva a cabo este domingo en Tampa (Florida).

El título del Super Bowl lo disputan, el equipo local, los Buccaneers, contra los Chiefs de Kansas City, que exponen el título de campeones.

La cantante de 23 años, cuyo nombre real es Gabriella ‘Gabi’ Wilson, cautivó a los 22.000 aficionados presentes en las gradas del campo con su interpretación de America the Beautiful para dar inicio al Super Bowl LV.

Vistiendo jeans de mezclilla brillantes y una chaqueta azul claro a juego, la cantante impresionó con una voz estelar y un solo de guitarra bien ejecutado.

Incluso algunos aficionados y músicos se conmovieron hasta las lágrimas mientras H.E.R. tocaba notas altas y la guitarra para una versión única de la canción clásica.

Antes de la actuación de H.E.R., el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, y la primera dama Jill Biden compartieron un mensaje de apoyo a los trabajadores de primera línea del país, los sanitarios, que han luchado contra la pandemia del coronavirus, 7.500 de los cuales estaban en las gradas por invitación de la NFL.