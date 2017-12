Es uno de los productores de la canción “Despacito”

Hijo pródigo de un mundo youtubizado

Mariangela Rubbini Q.

Yo también insisto en que Colombia, y de coletazo Latinoamérica, pasan hoy por el mejor momento musical de toda su historia. En la última década el reconocimiento del público y de la industria a nuestros intérpretes, compositores y productores en diferentes géneros ha explotado estruendosamente como arsenal de fuegos artificiales dispuestos para una inauguración de mundial de fútbol. Hubo en los años recientes en este país y en el continente una camada de artistas atrevidos y valientes que se encargaron de definir lo que hoy conocemos como “nueva música latinoamericana”.

Algunos de ellos se dedicaron a reinterpretar nuestro folclor, se inspiraron en las raíces, permitieron sin miedo que todo ello se permeara con muchos de los ritmos del mundo anglosajón, y a partir de ahí crearon nuevas sonoridades. En Colombia, por ejemplo, vimos nacer un nuevo vallenato, un tropical pop que luego, injustamente, terminó siendo menospreciado, la carranga rock, la salsa choke y hasta el electrocumbé.

El artista caleño Mauricio Rengifo es uno de esos inquietos que no se conformaron con replicar y copiar los grandes éxitos radiales con los que creció en los 80 y los 90. Finalizando la primera década del nuevo milenio, él y su hermano Alejandro formaron un dúo (Cali y El Dandee) y crearon, de paso, una nueva corriente musical (flybot) que, con canciones como Yo te esperaré, los dio a conocer fuera de Colombia, inicialmente en países como España. Hoy su nombre de pila vale oro, así como entrar a grabar al estudio de Los Ángeles en el que ha venido creando un éxito tras otro. Aquí su dupla perfecta no es Cali, pero sí otro colombiano: Andrés Torres.

Artistas y agrupaciones colombianas como Bonka, Esteman, Cabas, Kevin Flórez, Lucas Arnau, Sebastián Yatra, Morat, Silvestre Dangond, y Carlos Vives; y de otras latitudes como David Bisbal, Juan Magán, Shaggy, Maité Perroni, Alejandro Fernández, Nicky Jam e incluso Justin Bieber, One Republic y más recientemente Demi Lovato, han pasado por sus manos y oídos taquilleros de productor y compositor, al que alguna vez los puristas condenaron por el excesivo uso del auto-tune en sus canciones.

Estando con Cali, y gracias a algunos de los temas incluidos en el que es su primer y hasta ahora único álbum de estudio, Dandee recibió nominaciones a los Premios 40 Principales y a los MTV Europe Music Awards, certificaciones de VEVO y el botón de oro de Youtube por los millones de reproducciones de sus videos y por la cantidad de suscriptores alcanzados en su canal. Como Mauricio Rengifo, el productor musical, hace solamente unas semanas recibió con Torres el Grammy Latino en la categoría Grabación del año.

Han pasado solamente cinco años desde que el nombre de Mauricio Rengifo empezó a sonar con fuerza y a ser relevante en las búsquedas de Google. Hoy es motivo de orgullo para la música nacional, y uno de esos nombres que tenemos para destacar en el hall de la fama junto a Shakira, Juanes, Carlos, Vives, Aterciopelados, J Balvin, Bomba Estéreo, Rafael Escalona, Totó La Momposina, Yuri Buenaventura y Joe Arroyo, entre otros. Pero además, a medida que fueron aumentando las reproducciones de Despacito en Youtube, los streams en Spotify y las descargas en Apple Music, por mencionar solamente algunas plataformas digitales, él y Andrés Torres se fueron convirtiendo en dos de los productores más cotizados de la actualidad.

Como no insistir en que con billones de views y de streams de todas sus canciones, Mauricio Rengifo es uno de esos hijos pródigos de Youtube y del poderoso y apabullante universo digital que cada día que pasa, mueve cifras más atormentantes y devastadoras para los que no supieron entender que el mundo de la música cambió definitivamente. Hasta hace nada La Macarena era la única canción en español que había logrado llegar al número 1 del Top 100 de Billboard, y el Gangnam Style parecía indestronable del top de videos más vistos en toda la historia de Youtube. Sin embargo, este año, Despacito (Luis Fonsi feat. Daddy Yankee) y See You Again (Wiz Khalifa feat. Charlie Puth) consiguieron mandar a PSY al tercer lugar en el ranquin del canal de videos. Despacito, sí, esa canción que fue producida por Mauricio Rengifo junto a su exitosa dupla, le lleva solamente en Youtube una ventaja de más de 3.000 millones de reproducciones al otro bombazo musical del año: Mi gente.

Mauricio no ha abandonado las composiciones junto a Alejandro. La más reciente canción de Luis Fonsi con Demi Lovato, Échame la culpa, fue creada por los dos hermanos, por Fonsi y por Andrés Torres. Lo que sí no pareciera estar muy cercano por ahora, ni se vislumbra para 2018, es un nuevo álbum de estudio de Cali y El Dandee, el proyecto musical que lo dio inicialmente a conocer y que le permitió hacer sus primeros ejercicios creativos como productor. Se le pronostica por ahora, y por un buen rato, poca tarima y muchas horas encerrado en el estudio.