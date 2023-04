Homenaje a Nino Bravo: más allá del mar

Luis Manuel Ferri, más conocido como Nino Bravo, el día de la firma de su primer contrato discográfico. Foto: Agencia EFE

En cuatro años de carrera artística, Nino Bravo logró la inmortalidad. Su carrera fue fugaz, pero su legado es eterno. A mediados de 1970 lanzó Te quiero, te quiero, su primer trabajo discográfico, y en 1973 se publicó …Y volumen 5, un LP póstumo de quien es considerado uno de los cantantes de pop en español más importantes de toda la historia. Incluso, más allá del mar.

Hoy se cumplen 50 años de su muerte. Medio siglo ha pasado desde que el 16 de abril de 1973, el BMW que manejaba por una vía que de Valencia conduce a Madrid derrapara, se saliera de la vía y generara aquel accidente mortal.

Pese al paso del tiempo, la figura de Luis Manuel Ferri Llopis, nombre de pila de Nino Bravo, sigue teniendo eco en las nuevas generaciones. De hecho, en enero de este año la comunidad valenciana declaró el 2023 como “el año de Nino Bravo” en homenaje a su memoria y legado.

¿Por qué sigue generando nuevos fans? ¿Por qué gusta a rockeros, metaleros, raperos y otros públicos musicales tan opuestos? ¿Por qué su voz sigue siendo estudiada y analizada? ¿Por qué pegó primero en países como Colombia, Venezuela y Chile antes que en España? El pódcast Querido Nino: historia revisada de una voz legendaria, que la cadena Ser estrenó en enero de este año, intenta responder estas y otras preguntas.

El pódcast, en el que se escuchan las voces de decenas de músicos que compartieron su tiempo, divulgadores musicales y Amparo y Eva Ferri, las hijas de Nino Bravo, tiene 10 capítulos que repasan la influencia del cantante que nació en Ayelo de Malferit el 3 de agosto de 1944 (la misma región en la que, en 1880, tres emprendedores crearon la Cola Coca, el refresco que hoy se conoce como Coca-Cola en todo el mundo).

El escritor y periodista Rafa Cervera dice que Bravo “era un tipo osado y audaz que le gustaba investigar y probar cosas. No le tenía miedo a nada. El problema que tenía es que la industria del disco lo quería amortizar y explotar de una manera determinada, por eso era difícil hacer cambios o experimentos, pero él, en su política creativa, era un gran moderno. Lo hubiese sido más si lo hubieren dejado y si no hubiese fallecido tan joven”.

No es exagerado decir que Nino Bravo cantaba himnos no oficiales de la vida y el amor o del amor a la vida, que no es lo mismo. “Más allá del mar habrá un lugar. / Donde el sol cada mañana brille más. / Forjarán mi destino / Las piedras del camino. / Lo que nos es querido siempre queda atrás”, dice la letra de “Un beso y una flor”, canción que apareció en su tercer LP, del mismo título, a principios de 1972. Una composición de José Luis Armenteros y Pablo Herrero.

La cantante, autora y compositora Sole Jiménez habla en el pódcast de la clave del éxito de Nino Bravo: “Era su manera de cantar. Su potencia y su manera de interpretar y la elección de las canciones. Eran himnos y se han convertido en himnos que no responden a modas y los prejuicios no les asaltan como a otras canciones”.

Al respecto, en diálogo para El Espectador, Juan Carlos Garay, especialista en música de Radio Nacional de Colombia, dice que la a voz de Nino Bravo era única. “Casi podría decirse operática, pero no. Era más bien una voz natural con mucha fuerza, con brío: de ahí que decidieran ponerle el ‘Bravo’ a su nombre artístico.

Para mí es comparable a lo que fue Freddie Mercury en Inglaterra: una voz que se reconoce incluso por encima del repertorio que haga. Y lo que pasó es que los compositores empezaron a escribir específicamente para él. Por ejemplo, yo creo que “Noelia” existe simplemente para que al llegar al minuto 2:15 Nino Bravo pueda pegar ese grito”.

Pepe Juesas, guitarrista de los Superson, la banda que acompañó a Nino en sus conciertos desde 1963, comenta: “La técnica vocal era perfecta. Con el timbre de voz se nace, eso no se estudia. Y tenía un fraseo tremendo. Acababa todas las letras; de eso adolecen muchos cantantes. Y la forma de interpretar. Él vivía la canción, pero vivía la canción porque sabía que tenía que transmitir esa vivencia”.

Plácido Domingo dijo que Nino Bravo perfectamente pudo haber cantado ópera. “Entre el 68 y el 70, cuando llegamos a Barcelona a un concierto, caímos en cuenta de que era muy popular. Me gustaba su voz y su técnica. Si hubiera querido hacerlo se hubiera defendido como cantante lírico. Porque tenía una belleza en la voz y una tesitura de cantante de ópera”.

Y claro que pudo haber cantado ópera, pero por poco las armas y los hombres hacen que el ejército sumara un soldado para la guerra. En 1966, cuando fue llamado a prestar el servicio militar en la marina de Cartagena, en España, se hundió moralmente y le escribió una carta a su amigo Vicente Juesas. La carta se puede leer en la web oficial del cantante: “Lo he pensado muy bien y esto de la música moderna, a pesar del dinero que ahorramos y de las fans, no es suficiente: yo nunca seré como Domenico Modugno. No cantaré más”.

Vicente comprendió que estas líneas eran consecuencia de la soledad del servicio militar, y lo que necesitaba su amigo era una oportunidad. Por eso en 1968, cuando terminó el servicio militar, pactó una entrevista con Miguel Siurán, locutor de la emisora valenciana Radio Popular para explorar posibilidades en el mundo de la música. Fue Siurán quien le puso el nombre artístico.

“Se barajan cientos de opciones, hasta que una noche de insomnio Siurán encontró la combinación perfecta: Nino Bravo. Manolito (como lo llamaban de niño) daba la primera impresión de ser duro, pero en el fondo tenía un gran corazón. Era bravucón y, sin embargo, tierno… ¡eso era! Bravucón no, pero sí bravo. Nino Bravo”.