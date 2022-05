Il Divo: desde lo clásico hasta el “crossover”

Il Divo tiene más de 35 millones de álbumes vendidos y 160 discos de oro y platino en 33 países. / Cortesía: Sony Music

Voces inigualables e inolvidables: así definen los fans de Il Divo a sus integrantes David Miller, Sébastien Izambard, Urs Toni Bühler y Carlos Marín (1968-2021). El grupo, que nació en Inglaterra en 2003, se consolidó como el primero de música clásica en llegar a lo más alto de la lista Billboard 200 tan solo dos años después de empezar su carrera artística, y desde entonces han impactado la industria musical, pues han vendido unos 35 millones de álbumes y son reconocidos por su inigualable talento con multitud de premios.

A diferencia de otras agrupaciones, Il Divo no se formó gracias a que cuatro amigos se conocieron y decidieron formar una banda, el responsable de propiciar esta potente reunión fue Simon Cowell, directivo de Sony Music, quien buscaba nuevos talentos que pudieran ofrecer un espectáculo similar al de los Tres Tenores, un grupo conformado en ese entonces por los cantantes de ópera Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo.

Cowell se puso a la tarea de realizar un casting para encontrar las voces de cuatro hombres que estuvieran dispuestos a sumarse a la aventura musical más importante de sus vidas. La búsqueda se realizó en más de veinte países y duró dos años, siendo David Miller el último integrante en conformar Il Divo, que en italiano significa el divo.

Ya con todo listo, Il Divo inició la grabación de su primer álbum homónimo. Finalmente, fue publicado en noviembre de 2004 y solo se distribuyó en Irlanda, Noruega y Reino Unido, siendo un éxito total y alcanzando dos discos de platino. Nunca se imaginaron que “Regresa a mí”, su canción más emblemática, sería la más escuchada en estos tres países, teniendo en cuenta que está interpretada en español. Gracias a su primer álbum, el fenómeno de Il Divo se fue dispersando por todo el mundo, llegando a todos los continentes con canciones como “Amazing Grace”, “Hallelujah” y “The Power of Love”, que interpretarán este jueves 5 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá David Miller, Sébastien Izambard y Urs Toni Bühler, en homenaje a su colega Carlos Marín, quien falleció en 2021 por cuenta del covid-19.

Con más de treinta millones de álbumes vendidos y 160 discos de oro y platino en 33 países, la agrupación multinacional volverá de gira con los más grandes éxitos de su amplio catálogo de canciones, una producción escénica y un homenaje sin precedentes. David Miller, uno de sus integrantes, habló con El Espectador sobre su trayectoria con Il Divo y la relación del grupo con Colombia y Latinoamérica.

¿Cómo recuerda sus inicios en el grupo?

Fue un momento mágico... nosotros no fuimos una banda que una disquera descubrió, sino que nos unió Simon Cowell en un casting, y llegamos a esta industria con un sentido desarrollado de cooperación, integridad artística y tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para alcanzar el éxito. Descubrimos nuestras voces, la música, hacíamos cosas propias, pero también covers, y luego practicamos todas las canciones que nos sabíamos en tres idiomas, porque no sabíamos cuál iba a ser el mejor, así que trabajamos con los productores y sacamos varias versiones; de hecho, creo que hay tres de “Don’t Break my Heart”: una en inglés, otra en español y en italiano.

El sonido de Il Divo tiene mucha aceptación. ¿Cómo ha hecho el grupo para no perder su esencia?

Creo que por lo que creamos inicialmente, seguimos siendo muy fieles a nuestra esencia en las canciones que hacemos, cada una es diferente y tiene un sonido diferente, y tratamos de ser muy respetuosos con cada proceso. Creo que esa es una de las razones por las que nunca nos fuimos muy lejos de lo que hicimos al principio, y por eso nuestro último álbum fue nombrado Timeless. El nombre del álbum realmente muestra lo que siempre tratamos de lograr, que es una sensibilidad intacta para nuestras canciones.

¿Cómo trabajó Il Divo durante la pandemia teniendo en cuenta el fallecimiento de Carlos Marín?

Fue muy duro, no pudimos trabajar de la manera en la que solíamos hacerlo y tuvimos que lidiar con muchas emociones. La ausencia de Carlos es algo que sentiremos siempre, y por eso en este tour le haremos un gran homenaje. Siempre está con nosotros. Por oro lado, también fue complicado de manera técnica, pues las presentaciones virtuales son casi imposibles de hacer, porque todo el mundo tiene diferente velocidad de internet, aun así creamos un par de formatos “en casa” y seguimos haciendo música.

¿Cómo es su relación con Colombia y Latinoamérica?

Amamos presentarnos en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, porque fue uno de los primeros países que visitamos la primera vez que pisamos el continente. Para mí es una experiencia maravillosa, porque los latinos son muy apasionados por la música, y por el grupo también, yo llamaría a los colombianos algo así como “el latino fuego”, porque cuando aman algo, lo hacen de verdad y sin límites. Cada país muestra eso de una manera diferente, eso es lo que hace que salir de gira sea tan divertido y nos brinde la posibilidad de conocer un poco de cada cultura. No es solo Latinoamérica, son las cosas intrínsecas que se encuentran en cada país, eso es increíble.