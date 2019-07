iLe lanza "Almadura": un álbum hecho de viento y de playa

Laura Chambueta León / @lchambu_

“Que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer”, esas fueron las primeras palabras que escuchamos en agosto de 2018 de lo que, en ese entonces, sería el segundo álbum de la cantautora puertoriqueña Ileana Mercedez Cabra, mejor conocida como iLe (así sin tilde), quien bajo el apodo de PG-13 se volvió un referente importante en el grupo Calle 13.

En 2016 conocimos iLevitable, el primer disco de iLe como solista. Un disco cargado de nostalgia, desamor y sensibilidad. Un registro que la hizo merecedora del premio Grammy en la categoría Mejor álbum rock, urbano o alternativo, al siguiente año. El pasado mes de mayo fue el lanzamiento de su segundo álbum de estudio: Almadura, un juego de palabras que rememora el marcado acento puertoriqueño.

¿Cómo fue todo el proceso de creación y conceptualización del disco?

Desde hace tiempo empecé a pensar en el momento en el que estoy ahora, cómo me siento y lo que me inquieta. De ahí fui pensando en lo que me molesta de la sociedad y qué nos hace falta. Quería que el disco fuera muy percusivo desde el principio, que tuviera su pulso y que desde ahí hubiera una variedad rítmica con la raíz de nuestros ritmos afrocaribeños, en su mayoría. El disco promueve esa fuerza interior que sé que tenemos dentro. Quería tratar de sacar esa fuerza usándola de transición con el anterior disco, que se enfoca más en las vulnerabilidades que tenemos nosotros y en reconocerlas. En este segundo disco quise exteriorizar esa fuerza y, de acuerdo con el proceso de gestación de las canciones, comenzamos a hilar todo hasta formar finalmente la carátula.

¿Hubo algún proceso a la hora de organizar las canciones?

En verdad todo fue bien ajetreado porque yo empecé a pensar en este disco desde hace mucho, pero después del huracán María (que sucedió en septiembre de 2017) tuve que acelerar un poquito más el proceso. Por un lado fue bueno que se haya dado así, porque emocionalmente pasaron muchas cosas y necesitaba apalabrarlas de algún modo, y las canciones me ayudaron mucho a entender lo que yo estaba sintiendo y cómo percibía lo que me rodeaba. Muchas canciones empezaron con la música y la letra vino después, pero ya estaban por ahí y al momento de encontrar una musicalidad adecuada todo fue más o menos desarrollándose en el mismo proceso. Tuve una gran conexión durante el proceso del disco y todo se fue dando por sí solo.

¿Qué tal trabajar con el pianista Eddie Palmieri?

Era algo que habíamos pensado desde hace mucho tiempo. Eddie (Palmieri) es casi de lo poco que queda de la salsa vieja, alguien que admiramos desde siempre en mi familia, así que era utópico que él participara en una canción mía. Tuvimos una conversación muy linda por teléfono y poco a poco se armó nuestra colaboración. Él grabó su parte en Nueva York, mientras yo estaba en Puerto Rico. Me encantó que a él le emocionara la canción y que haya querido añadir el interludio en la composición de Mi Novia, una canción que él escribió dos años después de que su esposa falleció. De verdad que me encanta sentir su estilo, su esencia, su manera de tocar el piano y su compañerismo ahí bien puesto. Me emociona mucho como fanática.

¿Cómo ha sentido la acogida del disco hasta ahora?

Ha sido super lindo hasta ahora. Uno siempre hace el trabajo y le dedica mucha energía. Cuando haces el lanzamiento no sabes qué esperar. De verdad que se siente muy gratificante e increíble todo lo que he recibido hasta ahora. No solamente de amistades sino de gente que se me ha acercado, que me escribe por las redes sociales. Es algo que agradezco mucho porque compartí intimidades y hay mucha vulnerabilidad en mi proceso de creación. Que la gente se identifique y se sienta acompañada por el disco en momentos especiales de su vida, de verdad que me pone muy contenta.

¿Qué diferencia hay entre la iLe de “iLevitable” y la de Ile de “Almadura”?

Yo creo que en el primer disco quería hacer énfasis en cosas más familiares. Quise compartir y darles voz a canciones que no eran mías como Triángulo o Quién eres tú, letras de mi hermana, de mi abuela… Yo creo que me gustaba también esa combinación de distintas generaciones expresadas con sentires bien sutiles y profundos al mismo tiempo. También algo que me chocaba -más- en ese tiempo, es que a veces tendemos a minimizar nuestros dolores y sufrimientos. Debemos ver las vulnerabilidades como cosas que nos ayudan a crecer y entendernos mejor, claro, si nos damos ese permiso. Ya el segundo disco viene de ese mismo lugar pero de una manera más directa, como más agresiva, de enfrentar nuestros miedos y ser conscientes de ellos para usarlos a nuestro favor. Es algo que siempre ha estado en mí, pero que en este disco saqué de una manera más explosiva.

¿En qué ritmos se inspiró para la construcción del disco?

Yo escucho de todo, pero a mí me encanta la música caribeña. Me gusta mucho la salsa y el bolero, también me gusta mucho todo lo que hay detrás de las cosas, entender su raíz. En Puerto Rico, o por lo menos en el Caribe, siempre hay algo debajo de la tierra que sigue siendo parte de nosotros, de nuestra historia política y social. Además, busco ritmos que nos conecten y traten de entender qué similitudes tenemos nosotros como habitantes del planeta. En este disco me interesaba darle fuerza a la percusión que también viene de la tierra. Tratamos de no quedarnos en algo puro sino que combinamos ritmos afrocaribeños: bomba puertoriqueña, plena, palo dominicano, cumbia colombiana, chachachá, salsa, ritmos yorubas… Ahí es que se encuentran nuestras similitudes.

Me gustaría saber el proceso de algunas canciones cuyo mensaje quizá no es tan explícito. La primera es “Invencible”…

Es un tema que se cuestiona la sexualidad. Que se cuestiona lo que es ser hombre, lo que es ser mujer ¿Qué se supone que haga el hombre y qué la mujer? Creo que justo estamos en la onda de abrir ese cuestionamiento, que es algo que me da mucha esperanza y creo que es necesario. Es el primer paso a transformar y reeducar nuestra sociedad. Uno siente y actúa como uno quiere, y yo creo que al final somos seres humanos que sentimos de maneras distintas. Fue una canción que musicalmente sabía cómo quería que sonara pero que me costó trabajo escribir. Gracias al arreglo, hecho por Edgar Abraham que es un puertoriqueño multitalentoso, comenzó a salir la letra. Me gusta que es una canción que se eleva y tiene un aire como de película vieja en ese viaje musical del disco.

¿Y la canción “Sin Masticar”?

Al escribir Sin Masticar yo estaba pensando en el conformismo. Nosotros - Puerto Rico - somos una colonia desde hace muchísimo tiempo y tenemos un sistema muy extraño. Nos acomodamos y no sentimos esa necesidad de reaccionar, de salir a la calle y de responder ante esas injusticias que vivimos. Es una actitud que me indigna: el conformismo al que nos sometemos y que también se replica en otros países. Si no llevamos nuestros mensajes pues nadie va a entender nada y no se hará ningún bien en nuestra sociedad.

Por esa misma onda está “ÑeÑeÑé” ¿De dónde salió ese nombre?

Es una expresión que usamos en Puerto Rico como refiriéndose a la Changuería ¿Sabes? Como cuando los niños se quejan sin razón y todo es un teatro. Es una sátira al gobierno, que viene con cuentos chinos que nadie se cree y todos saben que son mentira.

¿Y cómo nació “La Curandera”?

Curandera es un juego de percusión y voz. Lo que me encanta de esa canción es que tiene una combinación de diferentes ritmos. Si se inclinara más hacia un lado yo diría que el palo dominicano. Para mí es un tema a modo de limpieza interna y externa, de conectarnos un poco con nuestra tierra. Es una pausa para sacudirse todo y para poder estar un poquito más limpios y así enfrentarnos a todo lo que debamos.

Ahora hablemos del videoclip de “Temes”, es una canción que habla y retrata un tema bastante pesado ¿Por qué decidió protagonizarlo usted misma?

Creo que surgió naturalmente la idea de que fuese yo. Al ser una actriz quizá se teatralizaba demasiado. Al mismo tiempo fue un ejercicio de adentrarme en una situación en la que nunca he estado. Yo como autora e intérprete trato de ponerme dentro de la posición de contar situaciones que, aunque no me hayan tocado directamente, no quiere decir que no me pueda pasar también. Imagina estar sola en esa calle… Es difícil, pero debemos reconocer que es algo que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Es importante que nos solidaricemos y hablemos de estos temas en vez de ignorarlos.

¿Colombia está en sus planes?

Espero que sí (risas) estamos justo en esas, organizando la agenda. Espero que Colombia esté en los planes pues llevo mucho tiempo queriendo presentarme allí y sé que se armaría una conexión bien linda en escena. Por ahora tendré una presentación en Nueva York, en Washington y en Puerto Rico.

¿Podría definir “Almadura” en tres palabras?

Diría: agresivo, áspero y confrontativo.

¿Y cómo definiría su estilo?

Honesto. No me gusta forzar las cosas ni aparentar algo que no soy ni que esté desconectado conmigo, así que siempre me gusta trabajar y vivir también desde la honestidad.