Imagine Dragons en concierto: dos horas de rock para 17 mil fanáticos

Imagine Dragons regresa por segunda vez a Colombia luego de su concierto en el Parque Simón Bolívar en abril de 2015. Foto: Cortesía

El espectáculo de la noche de ayer estuvo rodeado de momentos vibrantes que jugaban con la resonancia, los colores, las pantallas led y las luces, que lograron un estado de misticismo a los más de 17.000 espectadores que asistieron al encuentro. Así, Bogotá recibió a la altura de los grandes escenarios a nivel mundial a esta agrupación, que se ha convertido en una de las bandas del pop-rock alternativo más importantes del momento. El grupo estadounidense deleitó a sus seguidores con un repertorio en el que combinó temas recientes sin dejar de lado los más añejos.

Superados los inconvenientes de su vocalista Dan Reynolds, afectado por complicaciones de sus cuerdas vocales, el grupo llegó a Colombia dentro del “Mercury World Tour”. Las descargas musicales fueron seguidas de sonoros, cerrados aplausos y gritos que corroboraron que en los trabajos recientes “Mercury Act 1 & Act 2″ la banda no ahorró nada para transmitir torrentes de emociones al exigente público. Resultó corto el tiempo para que Dan Reynolds (vocalista), Ben Mckee (bajista) y Daniel Wayne (guitarrista) desplegaran en el Coliseo Live creaciones que los lanzaron a la fama en 2008 y que los mantienen vigentes.

La apertura estuvo a cargo de la banda de rock colombiana Lika Nova, una banda de rock alternativo que destaca por su fuerza en las guitarras y sintetizadores a la que unen letras con poética profunda. Luis Rojas, el vocalista de la agrupación que ya se ha presentado en México y en Perú, dijo a los periodistas antes del concierto que ser telonero es un sueño cumplido. Reconoció que aunque Imagine Dragons no forma parte de las influencias de Lika Nova, siente ciertas coincidencias en el estilo de algunas de sus canciones. El grupo abrió la noche con “No me dejes caer” a la que siguió “Corriente”, mientras que para la tercera, Rojas pidió al público encender las luces de su celular para acompañar el sencillo “Desprevenido”, a lo que el público no dudó en responder. Lo que sigue para ellos es el Estéreo Picnic, que este año será del 23 al 26 de marzo en el Club de Golf de Briceño, cerca de Bogotá. “Vamos a hacer vibrar esta arena para que Imagine sepa que Bogotá tiene el mejor público del mundo. Así que todo el mundo por favor salte””, dijo Rojas al despedirse del público mientras interpretaba “Una apuesta”

A todo pulmón

No importó la lluvia y el frío de este fin de semana en Bogotá. Apenas la banda originaria de Las Vegas subió a la tarima los fans se encargaron de subirle la temperatura al escenario. Canciones como “Enemy”, “My life”, y “Birds” fueron recibidas con aplausos y los coros del público no se hicieron esperar, todo en medio de iridiscentes luces dispuestas para la ocasión. “Estamos felices de verlos después de varios meses de espera, por lo que cancelaron la gira anterior, estamos muy emocionados de verlos y además es la primera vez que traigo a mis hijos a un concierto”, dijo Sabrina, que fue al concierto acompañada de su esposo e hijos que también se declararon “muy contentos de ver a Imagine Dragons”.

En otro lado del escenario, un grupo de admiradores del grupo gritaba a voz en cuello “sí se pudo, sí se pudo”, en alusión a que finalmente se pudo realizar el concierto que estaba planeado para el año pasado. La velada fue a más con temas como “Beliver” y “Thunder”, entre otras, hasta completar casi dos horas de una noche que se antoja inolvidable para los amantes del rock puro. “Hace más de 10 años nos conocimos, gracias por seguir con nosotros, gracias por caminar con nosotros”, dijo el vocalista Reynolds. Al final, el público fue desocupando el escenario coreando otros éxitos de Imagine Dragons, que confirmó las razones por las que es considerada una de las mejores bandas del mundo.

Sobre la movilidad del Coliseo Live

Después de shows como los de The Killers, en los que el público había manifestado inconformidad con respecto a la movilidad para llegar al Coliseo Live, en esta ocasión se implementó una alianza entre el Coliseo Live y Transmilenio. El escenario contó con una serie de rutas en horario extendido que se movilizan por las troncales del sistema.

Miguel Caballero, director general de Coliseo Live, consideró que la noche tuvo un balance positivo. “El balance de este piloto es positivo, ya que movilizamos casi la cuarta parte de los asistentes totales al evento por las rutas dispuestas, poniendo las primeras bases sólidas de nuestro plan de movilidad para cumplir con el objetivo de acercar a las personas a nuestros espectáculos, esto también partiendo que es la primera vez que implementamos esta solución junto a Transmilenio, y que las condiciones climáticas es un factor que afecta considerablemente la movilidad [...] Sabemos que dimos un gran paso con esta alianza y que debemos seguir trabajando en perfeccionar su funcionamiento”.

