India Martínez: “Cumplí mi sueño de cantar junto a un ídolo”

Para la cantante, esta ha sido una de las canciones más importantes de su carrera, pues la hizo con uno de sus más grandes referentes de la música: Marc Anthony.

¿Cómo ha afrontado el confinamiento tanto de manera profesional como personal?

Debo admitir que son muchas sensaciones, procesos y fases diferentes las que he atravesado a lo largo de estos meses. Como todos mis colegas, tuve que cancelar proyectos, giras y viajes, y empezar a adaptarme, renovarme y plantearme cosas nuevas. Cuando nos dieron la oportunidad de hacer conciertos pequeños con aforo limitado me subí al escenario y obviamente todos estos shows se hicieron siguiendo todos los protocolos, pero otra vez estamos en estado de alarma, el Gobierno puso toque de queda y tenemos hasta las 11 de la noche para hacer nuestras cosas.

Siempre había sido un sueño para usted trabajar con Marc Anthony, y ahora que lo hizo realidad con su nuevo sencillo “Convénceme”, ¿qué tanto se asemejó ese sueño a la realidad?

Increíble, es una de las cosas más bonitas que me han pasado en esta época tan difícil, y en mi vida en general… lo soñaba desde hace muchísimo tiempo, y no me lo creo todavía, la verdad es que trabajar al lado de Marc Anthony superó todas mis expectativas. El video es increíble, y aunque hayamos grabado la canción a distancia, hay una complicidad enorme. Espero que pronto podamos cantarla juntos en el escenario.

¿Cómo define el viaje musical de “Convénceme”?

Fue todo un proceso en el que íbamos añadiendo sonidos nuevos, porque esta era una canción que estaba grabada en mi nuevo álbum Palmeras, pero esta vez quería grabarla de una forma muy especial, llevarla a otras sensaciones, y con Marc eso fue posible, la elevó hasta el cielo. Él ha respetado muchísimo la canción y le agregó un toque hermoso con esa pasión que tiene al cantar.

¿Fue fácil sintonizar el sonido de su música con el de Marc Anthony?

Sí, creo que musicalmente llegamos a un punto de encuentro que no es ni flamenco ni salsa. Se unieron las dos esencias en una canción con tintes pop, más liviana, que no enfatiza tanto en eso, sino en la canción y los recorridos que lleva… esta canción tiene tantas cosas, que te la puedes llevar al lugar que quieras.

Ya habíamos escuchado otros sencillos de su álbum “Palmeras”, como “La gitana” y “Conmigo”, ¿por qué quiso sacar “Convénceme” en este momento?

Hace mucho tiempo no hacía un dueto, y sentía que necesitaba compartir esta canción con alguien primero, porque al principio no sabía quién iba a ser, y cuando se la mostré a Marc no fue con la intención de que hiciera el dueto conmigo, sino porque él venía de una gira por España y me dijo que quería contar conmigo para el año que viene. En ese momento me preguntó si estaba haciendo música y le dije que sí, le mostré la canción y le encantó, dijo que era su favorita hasta el momento, y se unió a mí para hacer este sencillo tan bonito.

Marc Anthony y usted se conocieron gracias a Alejandro Sanz, ¿cómo fue esa historia?

Hace dos o tres años estaba trabajando en Miami componiendo y haciendo los arreglos de las canciones, y Alejandro como buen anfitrión me invitaba a su casa. Un día de esos Marc estaba en su casa y él me lo quería presentar, obviamente acepté porque tenía muchas ganas de conocerlo y nunca habíamos coincidido. Cuando lo conocí le encantó mi música y mi forma de expresarme… ya con el tiempo y de forma natural surgió una amistad muy bonita.

¿Cómo recuerda sus primeros años en la música?

Siempre tuve claro que quería cantar flamenco, y desde 1998 hasta 2003 que fue cuando salió mi primer álbum ese fue el género que canté, agarré una buena base y después empecé a trabajar en la discografía. Comencé a componer mis propias canciones, a contar con otros autores, abrí el abanico y me arriesgué a hacer música de diferentes estilos, dentro del pop flamenco y ese aire latino desde el primer disco.

¿Qué le genera la complicidad y la confianza de colaborar con otros artistas?

Que los admiro y los quiero tanto en lo personal, como en lo profesional. En “Dual”, que es el disco que tengo con colaboraciones de Carlos Rivera, David Visbal, Franco de Vita, Ricardo Montaner, entre otros, quise plasmar eso rescatando las canciones que tenía repartidas y haciendo colaboraciones con artistas que respeto y que son mi inspiración.