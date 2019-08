Inés Gaviria está “Entre canciones”

Redacción música

¿Cómo escogió las canciones de su nuevo álbum: “Entre canciones”?

La gran sombrilla del álbum y la razón por la que se llama Entre canciones es porque son las canciones con las que crecí, que marcan un momento de mi vida, ese fue el criterio para escoger los temas. Y arrancó por una iniciativa que hice en redes sociales, además casi todas las canciones son pop.

¿Cómo convenció a los artistas que colaboraron en “Entre canciones”?

Fue un proceso muy natural. Al principio grabé las canciones en video, todavía no estaba pensando en hacer un disco. Y los artistas que me ayudaron con este proyecto fueron llegando de acuerdo con el tema.

¿Es fácil llegar a un acuerdo con el artista invitado cuando se graban “covers”?

La ventaja de los covers era que teníamos un punto en común, además que ya se tiene una noción de las canciones, pero fue un reto hacer un disco de covers y fue naciendo poco a poco. Era algo muy espontáneo y las nuevas versiones le gustaron a la gente.

¿Las canciones con las que creció le dicen algo distinto en la actualidad?

Hoy en día cuando las escucho recuerdo los momentos que marcaron algún suceso importante de mi vida. Todas esas canciones las tengo asociadas a mi sueño de cantar y hoy en día el sueño se hizo realidad.

¿Cuál fue la canción más difícil de adaptar?

Pienso en dos: Palabras del alma, vocalmente es muy exigente, y Tu cárcel, que significaba un reto para mí, porque era salirme de la balada, pero me divertí mucho.

¿Cambiaría algún tema e incluiría otro?

No le cambiaría nada al disco, porque quedó perfecto. Me hubiera gustado que tuviera diez canciones. Estoy muy feliz con los artistas que colaboraron con el álbum. Y nos demoramos sacando cada canción, debido a que han tenido un proceso largo y considero que la sacamos del estadio.

¿Los “shows” en vivo que ha realizado son iguales a las canciones que aparecen en el álbum?

El concierto está pensado con cuatro músicos, que son los que estuvieron conmigo en las grabaciones, entonces estamos llevando el mismo formato a los conciertos. Además, está cargado de imágenes de las grabaciones de los temas y de la partición de los artistas. Igualmente, incluimos canciones de mis discos pasados.

¿Cómo fue crear un disco en la nueva era que atraviesa la industria musical?

Antes había sacado dos álbumes, pero completo este, porque saqué canciones sueltas. Realizar Entre canciones fue toda una odisea, ya que la industria ha cambiado, pero eso es lo más bonito. Desde 2009 hasta 2017 no saqué nada más.

¿Por qué decidió sacar un álbum y no seguir por la línea de lanzar sencillos?

Este álbum lo ameritaba, porque tenía muchas participaciones, además el tratamiento que le dimos al disco fue de sencillos, entonces lo sacamos cuando ya habíamos lanzado cinco temas y lo que viene ahora es lanzar las demás. El álbum físico me genera nostalgia y me parece chévere tenerlo. Igualmente es diferente tener una playlist, que no es solo del artista sino de la propuesta del momento.

¿Cómo fue grabar en vivo las primeras canciones en formato de video?

Me di cuenta de que hacer las grabaciones solo en video no estaba a la altura de mis invitados, además cuando grabamos en vivo tenía muchos factores que no favorecían. Y cuando empecé a grabar el disco me di cuenta de que no podía ir tan rápido como lo estaba haciendo al inicio del proyecto.

¿Cómo es el tránsito de hacer canciones propias a grabar “covers”?

Era muy reacia a hacer covers y recuerdo que hace unos años, cuando inicié mi carrera, me decían que hiciera covers, pero siempre me negué. Cuando comencé a realizar las versiones sentí que en los conciertos se me abrieron las puertas para que la gente conociera mi canto. Las versiones se han convertido en un amigo más que en un enemigo.

¿Cómo se maneja el tema de derechos de autor?

Al principio del proyecto solicité las autorizaciones. Lo que no se puede hacer con las canciones es cambiarles la letra o la esencia. No es tan complejo el tema.

¿Qué paso con la composición?

Estoy quieta, porque me metí de lleno al proyecto. No volví a escribir, porque no tuve tiempo. Quiero empezar a escribir otra vez.

¿Qué proyectos vienen?

Mi meta es tener mínimo una presentación al mes con Entre canciones.