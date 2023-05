Inés Gaviria y su amor “A primera vista”

La idea principal de Inés Gaviria con este proyecto es visibilizar el rol de la mujer en la industria musical. Foto: Cortesía: Inés Gaviria

Su canción “A primera vista” está inspirada en su hija Salomé, ¿cómo fue el proceso de composición?

Esta canción es muy especial porque nace en un contexto muy creativo, porque hicimos un campamento de compositoras para trabajar en lo que será mi próximo disco. Cuando uno compone siempre piensa en el tema del que quiere hablar, y esta fue la primera canción que surgió en el campamento y estaban muy latentes mis ganas de contar lo que había sido la experiencia de esta maternidad, de cómo cambia la vida. Yo siempre dije que no iba a tener hijos, pero no fue así, y ese era el tema que quería sacarme del pecho. La canción habla de cambios, retos y felicidad.

¿Y cómo ha vivido ese cambio en su vida?, ¿qué tal la maternidad?

Las personas suelen dar tantas advertencias sobre ser mamá, algunas son ciertas y otras no, pero lo cierto es que uno nunca sabe lo que se viene. En mi caso, pasé de tener una vida completamente centrada en mis necesidades, mis tiempos y mis prioridades junto con mi esposa, pero ya no solo se trata de mí, ya no soy el centro del universo, es ella. La gente siempre habla de lo feo y poco se habla de lo bonito, porque esos cambios son completamente justificados, ahora digo “¿sabes qué?, no me importa si me levantas a las cuatro de la mañana, porque cada vez que te veo me enamoro”, es una sensación indescriptible.

(Le puede interesar: Swedish House Mafia Bogotá 2023: boletería, cuándo es y más datos del concierto)

Esta canción es una coautoría donde participan Lala Moré, Laura Pérez y Susana Cara, ¿cómo fue trabajar con ellas?

Fue una experiencia que me nutrió mucho a nivel personal y profesional. Son unas grandes cantautoras, a la que más conocía era a Lala, porque ya había trabajado con ella, pero Susana y Laura son talentos impresionantes. El proceso fue muy bonito porque fue muy abierto en el hecho de pensar en lo que queríamos contar, y esos procesos nacen de una idea que está clara, también pensé en la muerte de mi papá, de las parejas, los cambios, y ellas quisieron que empezáramos con el tema de la maternidad, yo por supuesto acepté. Les agradezco mucho a ellas porque fueron una gran ayuda en esta etapa musical.

Cuéntenos sobre su proceso para componer canciones...

Mis composiciones siempre arrancan con una guitarra... molesto, juego y miro cómo va fluyendo todo. Hay un punto en el que pienso que lo que estoy haciendo suena a algo, que es una buena idea, así que empiezo a tararear melodías, a pensar, a veces la canción va naciendo sola. Este álbum que viene lo escribimos en el campamento que comenté y también en sesiones que vengo haciendo.

El video de “A primera vista” es bastante emotivo, ¿qué quería mostrar?

Fue emocionante, esta canción la escribimos en diciembre y desde que la escuché ya grabada empecé a pensar en el video. Sabía que debía tener imágenes de archivo y encontré a una directora y cantautora que se llama Lunalé, me senté con ella y le dije que necesitaba ayuda con el video. Queríamos que fuera muy natural, con imágenes de la vida real que sacamos de mi celular y el de mi esposa... me senté y busqué todo el material que pude. Le dije que quería unas escenas de lo que ha sido compartir en familia y lo recreamos ya con Salomé más grande. Quedé muy contenta con el resultado y espero que a la gente le guste.

Ha mencionado varias veces el campamento de composición, ¿qué puede contar de esa experiencia?

El año pasado estuve en un campamento en Medellín, éramos solo mujeres y esa idea me gustó. He estado en muchos campamentos de composición porque escribía para otros artistas, así que es un proceso creativo que disfruto, pero estando en Medellín me di cuenta de que éramos muchas mujeres haciendo música, y no todo el mundo sabe que hay ingenieras de sonido, productoras, instrumentalistas, etc. Cuando empecé a tener sesiones para escribir este disco, quería que fuera hecho entre mujeres, desde la composición hasta la producción. La industria musical suele ser muy masculina, y esta vez yo quería lo contrario, no por una razón sexista, simplemente quise demostrar que somos capaces, y que hay mucho talento. Por eso hicimos el campamento en Ubaté con ocho compositoras.

¿Cree que el rol y el reconocimiento de la mujer en la industria musical ha evolucionado?

Sin lugar a dudas, las mujeres nos vamos abriendo camino y empiezan a sobresalir los talentos. La situación es mucho mejor que hace algunos años, pero creo que puede mejorar si nos apostamos a nosotras mismas; es decir, contar las unas con las otras para todo y esto fue lo que hice. Es una apuesta a decir “aquí estamos y así suena lo que hacemos”.

(Le puede interesar: Muere la cantante brasileña Rita Lee, conocida como “La reina del rock”)

¿Cuándo sale su disco?

El plan que tengo es presentar tres sencillos este año: “A primera vista”, “Universo” y una balada dedicada a la muerte de mi papá. El año entrante ya sale el EP completo con seis canciones.