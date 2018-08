The Inspector Cluzo, la música entre dos mundos

The Inspector Cluzo, la música entre dos mundos.

Esta es su primera vez en Bogotá y en el Festival Rock al Parque, ¿cómo recibieron ustedes la noticia de que iban a venir?

Ya habíamos venido a Colombia cuatro años atrás, pero fuimos a Cali gracias a la invitación de un amigo que se llama Javier y es profesor de economía. Ese encuentro fue bastante fuerte e interesante para nosotros, sobre todo por el público que nos acompañó en ese momento… nos recibieron de una muy buena manera. Por eso cuando nos dijeron que íbamos a volver, pero esta vez a la capital, nos motivamos mucho, sobre todo porque el Rock al Parque nos va a permitir mostrar nuestro show.

Ustedes son partidarios de pensar global y actuar local y tienen una relación cercana con la tierra al ser granjeros, ¿cómo esto los influencia a la hora de hacer música?

Cuando empezamos a viajar a países como China o India, nos encontramos con mucha contaminación, con un mal comer y eso nos impresionó mucho, y es ahí cuando decidimos volver a Francia y hacer algo para cambiar las cosas. Esa experiencia fue fundamental para motivarnos a involucrarnos más con la tierra y los productos que salen de ella a través de la granja. Básicamente comenzamos a trabajar como lo hacían nuestros abuelos para poder crear nuestros propios productos, y es ahí donde está la libertad. Un pueblo que puede comer lo que produce es un pueblo libre. Esa filosofía se transformó en música.

Ustedes en su granja se alimentan y también hacen música, ¿cómo funciona este proceso tan orgánico?

Buscamos siempre un equilibrio en el que podamos llevar bien estos dos mundos y que así mismo se encuentren. Nosotros encontramos nuestra libertad en nuestra granja y también en nuestra música, entonces nuestra granja se vuelve nuestro lugar de creación, donde nos sentamos y dejamos que los sonidos vengan a nosotros junto con la energía de la tierra, y eso justamente es lo que nos da el balance entre estos dos universos, uno existe gracias al otro.

¿Cómo fue el proceso para llegar a este sonido y crear su sexto disco “We The People Of The Soil”?

Con este nuevo álbum pasó algo muy interesante, y es que es la primera vez que alguien externo lo produce. Nosotros tenemos nuestro propio estudio y siempre hacemos las cosas muy orgánicas y a nuestro modo, sin embargo esta vez la discográfica Caroline Records se interesó en llevar a cabo este proyecto, y ayudarnos a mezclar sonidos con cosas nuevas. Fue un trabajo de alguna forma simple, aunque estuvimos trabajando todo un invierno en Francia, pero en cuatro días logramos grabar los once temas.

Para alguien que nunca haya escuchado su música, ¿cómo describirían su sonido?

Ninguno de los shows de The Inspector Cluzo se parece entre sí, son todos diferentes, somos muy orgánicos, intuitivos y dejamos siempre que la energía del publico sea la que nos lleve, y creamos cosas a partir de esa misma energía. Ya nos estamos dando cuenta de la energía que hay aquí en Bogotá, y ya estamos sintiendo qué es lo que va a suceder. Nos gusta arriesgarnos, sentir esa sensación de peligro sobre lo que va a pasar.

¿Qué planes hay para The Inspector Cluzo este año?

Vamos a volver a finales de este año a Colombia, estaremos en Medellín, Bogotá y Cali. La verdad es que queremos seguir trabajando en este país.