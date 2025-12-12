Iron Maiden anunció su regreso a Bogotá: fecha, boletas, precios y más sobre el concierto

El guitarrista de banda británica Iron Maiden, Janick Gers, junto a Eddie the Head. Foto: EFE - VICTOR LERENA

Iron Maiden confirmó que regresará a Bogotá en 2026 con la gira Run For Your Lives, tras su última visita del 24 de noviembre de 2024 en el Estadio El Campín durante el The Future Past World Tour.

La confirmación generó expectativa entre los fanáticos, que podrán acceder a las boletas en cuestión de días. Aquí los detalles.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Iron Maiden en Bogotá 2026?

La agrupación de heavy metal, liderada por Steve Harris —bajista, fundador y principal compositor— y Bruce Dickinson, su vocalista emblemático, se presentará en el estadio Vive Claro, escenario que ha recibido a bandas como Guns N’ Roses y Green Day.

Según el cartel divulgado en las redes oficiales de Iron Maiden, el concierto está programado para el domingo 11 de octubre de 2026, fecha que marcará su quinto concierto en la ciudad desde su primera presentación en febrero de 2008.

La gira Run For Your Lives no es cualquier tour: es parte de la celebración por los 50 años de la banda y se extiende entre 2025 y 2026 con presentaciones por Europa, Norteamérica y ahora América Latina, confirmando paradas en varios países de la región, incluida Colombia.

En esta gira, Iron Maiden también ha reforzado su conexión con el público, animando a los asistentes a vivir el concierto en el momento en lugar de grabarlo constantemente, y expandiendo espacios como los pop-ups oficiales con cerveza, comida y merch para que la experiencia comience antes del show.

Precios para el concierto de Iron Maiden en Bogotá 2026

De acuerdo con el mapa oficial divulgado para el concierto en el estadio Vive Claro, las boletas tendrán los siguientes precios (más servicio):

Front Field: $650.000 + $132.000 = $782.000

Back Field: $320.000 + $65.000 = $385.000

Localidades 101, 103, 105 y 107: $700.000 + $142.000 = $842.000

Localidades 109, 111, 113 y 115: $650.000 + $132.000 = $782.000

Localidades 102, 104, 106 y 108: $650.000 + $132.000 = $782.000

Localidades 110, 112, 114 y 116: $420.000 + $85.000 = $505.000

Localidades 117, 119, 121 y 123: $420.000 + $85.000 = $505.000

Localidades 118, 120, 122 y 124: $420.000 + $85.000 = $505.000

Localidades 125, 127, 129 y 131: $420.000 + $85.000 = $505.000

Localidades 126, 128, 130 y 132: $420.000 + $85.000 = $505.000

En cuanto a la boletería para el concierto de Iron Maiden en Bogotá, se sabe que estará disponible exclusivamente a través de Ticketmaster con las siguientes etapas:

Preventa Fan Club: lunes 15 de diciembre, desde las 10:00 a.m.

Preventa Banco Falabella: martes 16 de diciembre, desde las 10:00 a.m.

Preventa Claro: martes 16 de diciembre, desde las 4:00 p.m.

Venta general: jueves 18 de diciembre, desde las 10:00 a.m.

¿Qué más se sabe sobre la gira de Iron Maiden?

El grupo británico ha confirmado una serie de fechas de su gira Run For Your Lives, que incluye varias paradas en América Latina. Después de su paso por El Salvador y Costa Rica, la banda británica se presentará en Colombia. Esta será una fecha imperdible que, además, contará con la actuación de The Raven Age, quienes acompañarán el show como banda invitada.

Además de Bogotá, la gira pasará por otras ciudades clave de la región, incluyendo Quito (Ecuador), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), São Paulo (Brasil) y Santiago (Chile).

