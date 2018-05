“It’s Enough”; lo nuevo de Lenny Kravitz

Redacción música

Se trata del primer sencillo de "Raise Vibration", el álbum de estudio número once en la actividad musical del artista estadounidense.

Lenny Kravitz presenta su nuevo sencillo "It’s Enough".

Lenny Kravitz lanza oficialmente “It’s Enough”, el primer sencillo de su producción de estudio número once, que llevará por título Raise Vibration y que saldrá a la venta el próximo 7 de Septiembre

El músico estadounidense lleva a otro nivel la unión del rock n' roll, el funk, blues y el soul en este nuevo disco. Siendo muy receptivo sobre la influencia de las nuevas generaciones, pero inspirado por más de tres décadas de trayectoria; este disco representa un renacimiento creativo, pero a la vez se sintoliza con su propuesta de transgredir fronteras.

Raise Vibration es la continuación de Strut, su álbum de 2014. It’s Enough se erige como una de las composiciones más poderosas de su amplio catálogo musical y es una tensa y decisiva crítica al estado actual del mundo.

Al respecto, Lenny Kravitz comentó: “La gente se está levantando. Ya tuve suficiente sobre el racismo, ya tuve suficiente con la guerra y con la destrucción del medio ambiente; así como con la avaricia y la deshonestidad de nuestros líderes. Tenemos que volver a ponernos en marcha sobre el buen camino, mirando hacia una mejor comprensión de nuestra realidad”.

Lenny Kravitz recientemente arrancó su Tour Mundial 2018 en la Ciudad de México, para ahora dirigirse al continente europeo, comenzando en Alemania el próximo 31 de mayo.

Con sus 10 discos de estudio ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo, también se ha embarcado en el mundo del cine, personificando a Cinna, personaje de la saga The Hunger Games y The Hunger Games: Catching Fire. Kravitz además se ha involucrado en los films Precious y The Butler.