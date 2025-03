J Balvin se presentará en Medellín en noviembre: preventa, boletas y más

J Balvin en el inicio de su gira por Norteamérica. Foto: Gaby Deimeke

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

J Balvin anuncia su próximo concierto en Medellín para el próximo 29 de noviembre como un tributo a la urbe que “lo vio nacer como persona y como referente de la música urbana”. ”Siempre quiero volver a mi ciudad y romper”, expresó el artista, quien dijo que este será un concierto “para los que siempre han estado ahí, para los que me han dado tanto”.

El espectáculo, llamado ‘Made in Medellín-Ciudad primavera’, será el segundo concierto de J Balvin en el estadio Atanasio Girardot tras haberse presentado allí en 2019 con el show ‘El niño de Medellín’. ”Mi sueño es hacer que la ciudad entera florezca”, expresó el artista, cuyo nombre de pila es José Álvaro Osorio, quien agregó: “Esta es la forma de devolverle algo a mi ciudad, en grande”.

Los organizadores del evento señalaron que Balvin prometerá "una experiencia inmersiva en su universo musical y creativo", en la que interpretará éxitos como 'Tranquila', '6 AM', 'Ay Vamos', 'Ginza', 'Safari', 'Machika', 'Mi Gente', 'La Canción' o 'Rojo', entre otros.

“Medellín me dio la bendición de ser lo que soy; lo mínimo es regresarle todas las glorias que me ha dado mi ciudad”, recalcó el artista. En la actualidad, Balvin realiza la gira ‘Back to the Rayo Tour’, que lo está llevando por 27 ciudades norteamericanas.

Preventa y boletas J Balvin Medellín 2025

La preventa para el concierto de J Balvin en Medellín es exclusiva para clientes con tarjetas Bancolombia del próximo lunes 31 de marzo, a las 10:00 a.m., hasta el jueves 3 de abril, a las 10:00 a.m., o hasta agotar existencias. En esta se permitirá la compra de hasta 10 boletas para palcos y hasta 4 boletas para otras localidades por cada tarjeta Bancolombia.

Luego iniciará la venta general, que se realizará a partir del 3 de abril, desde las 10:00 a.m., por medio de la tiquetera Tu Boleta.